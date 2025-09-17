Comemoração de Vitor Roque em River Plate x Palmeiras chama atenção: ‘Brilhou’
Atacante foi destaque do Palmeiras no confronto pela Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Vitor Roque balançou as redes para o Palmeiras no confronto contra o River Plate, desta quarta-feira (17), no Estádio Mâs Monumental, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Na ocasião, a comemoração do jogador chamou atenção dos torcedores.
Jornalista da Globo brinca com Flamengo em gol do Palmeiras na Libertadores
Fora de Campo
Torcedores enlouquecem com início de River Plate x Palmeiras: ‘Baile’
Fora de Campo
Abel promove novidade na escalação do Palmeiras para jogo com o River Plate
Palmeiras
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Durante a celebração do feito, o camisa 9 beijou uma munhequeira, no próprio pulso, que estava escrito "te amo mãe". A manifestação do atleta acontece após uma recente polêmica envolvendo a relação dele com matriarca.
Na última terça-feira (16), o portal LeoDias vazou supostos áudios de um desentendimento entre o jogador e mãe. A informação viralizou nas redes sociais, nas vésperas da partida contra o River Plate. Para responder à notícia, o Vitor Roque comemorou o gol contra o time argentino com uma homenagem. Veja a repercussão abaixo:
- Matéria
- Mais Notícias