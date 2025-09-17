Comemoração de Vitor Roque em River Plate x Palmeiras chama atenção: ‘Brilhou’

O atacante Vitor Roque balançou as redes para o Palmeiras no confronto contra o River Plate, desta quarta-feira (17), no Estádio Mâs Monumental, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Na ocasião, a comemoração do jogador chamou atenção dos torcedores.

Durante a celebração do feito, o camisa 9 beijou uma munhequeira, no próprio pulso, que estava escrito "te amo mãe". A manifestação do atleta acontece após uma recente polêmica envolvendo a relação dele com matriarca.

Na última terça-feira (16), o portal LeoDias vazou supostos áudios de um desentendimento entre o jogador e mãe. A informação viralizou nas redes sociais, nas vésperas da partida contra o River Plate. Para responder à notícia, o Vitor Roque comemorou o gol contra o time argentino com uma homenagem. Veja a repercussão abaixo: