Tite vira assunto durante Athletico-PR x Cruzeiro: 'Ponta do iceberg'

O Athletico-PR abriu uma vantagem de dois gols contra o Cruzeiro nos primeiros dez minutos de partida. As equipes se enfrentam, nesta quarta-feira (18), na Ligga Arena, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os atacantes Mendoza e Viveros foram os responsáveis por marcar para o Furacão.

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Diante do cenário, o treinador Tite, demitido recentemente da equipe celeste, virou assunto nas redes sociais. Torcedores do clube mineiro chamaram atenção para o fato de a ausência de um comando técnico de qualidade ser apenas um dos problemas atuais da equipe.

Os gols do Athletico-PR aconteceram de forma relâmpago, em meio a uma apatia do Cruzeiro nos minutos iniciais do confronto. Primeiro, Mendoza aproveitou uma falha na hora de afastar a bola da defesa celeste para encaixar um belo chute, de fora da área. O arremate não deu chances para Matheus Cunha realizar a defesa logo no primeiro minuto da partida.

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Posteriormente, foi a vez de Viveros marcar aos sete minutos. O gol do camisa 9 aconteceu mediante uma cobrança de pênalti. Veja a repercussão abaixo:

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