Tiago Leifert se emociona ao vivo com atitude do Vasco

Narrador de Vasco x Lanús, Tiago Leifert se emocionou ao vivo no SBT após relembrar atitude do Cruz-Maltino. O jornalista estava escalado para a partida desta terça-feira (22), que foi válida pela Sul-Americana e terminou em 0 a 0.

- Agradecer ao Vasco da Gama, que no ano passado, durante a campanha "Olhos dos Olhinhos" — que é a campanha que a gente faz depois que a nossa filha foi diagnosticada com câncer — o Vasco ajudou demais. O Vasco fez um jogo no Campeonato Brasileiro com o pet da campanha no peito, assim… Colocou o nome das crianças em tratamento na camisa dos jogadores. O Vegetti jogou com o nome da minha filha, da Lua. Ele mandou a camisa depois. Algumas camisas foram leiloadas, o dinheiro foi revertido pro tratamento de câncer infantil. Então, cara, meu respeito, meu muito obrigado ao Vasco da Gama, presidente Pedrinho, toda a equipe… Vocês são realmente gigantes. O Vasco é muito gigante, muito além do futebol. Um beijo pra vocês. Eu nunca vou esquecer. E vou parar de falar antes que eu comece a chorar - disse Leifert, que seguiu

- O Vasco é diferente, cara. O Vasco é demais, cara. A história do Vasco. É só ver: resposta histórica, heróica, estádio de São Januário, tantas coisas lindas que o Vasco faz. Não tem feito futebolisticamente desde 2008, mas é esse espírito que ergue a colina. O Vasco é Vasco. E a minha camisa que eu ganhei, eu não coloquei ela num quadro. Ela fica do meu lado, todo dia. Eu vejo essa camisa todos os dias. Eu chego sempre pra trabalhar, no meu computador, essa camisa tá do meu lado direito aqui. Todo dia. Ainda não tive coragem de enquadrar, de tanto carinho que eu tenho por aquele momento lá. Então, obrigado. Torcida do Vasco, tamo junto. Vocês ajudaram muito também no ano passado.

O que vem pela frente para o Vasco?

Com o empate, o Vasco desperdiça a chance de assumir a liderança do Grupo G da Sul-Americana. O Cruz-Maltino é o 2º colocado, com 5 pontos. O Lanús é o líder com a mesma pontuação.

O Vasco joga no domingo (27), quando enfrenta o Cruzeiro, às 18h30, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no Estádio Parque do Sabiá. Pela Sul-Americana, o Cruz-Maltino volta a campo somente no dia 7 de maio, quando encara o Puerto Cabello, na Venezuela.

O narrador e apresentador ainda aproveitou o espaço para dar um alerta de conscientização, confira:

- Levem as crianças no oftalmo. Leva seu bebê no oftalmo. Deu seis meses de vida? Leva o bebê no oftalmologista. Toda criança tem que ir ao oftalmo pelo menos uma vez por ano, desde que nasce. Então, deu seis meses, leva. “Pô, Thiago, mas no SUS é embaçado…” É embaçado. Então, nasce, você já marca, que você vai conseguir a consulta pra daqui a seis meses. Então já marca logo.