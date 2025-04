Tiago Leifert opina sobre polêmica camisa vermelha da Seleção

O jornalista Tiago Leifert comentou sobre a polêmica existência de uma possível camisa vermelha da Seleção Brasileira. O caso veio à tona na última segunda-feira (28), quando vazaram rumores de um possível desejo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em contar com o uniforme inovador para a Copa do Mundo de 2026. As informações foram negadas pela entidade em nota oficial.

Mesmo com a negativa, o assunto tomou conta das redes sociais. Durante o programa "SBT Sports", Tiago Leifert se mostrou supreso com a idolatria dos brasileiros pela camisa azul. Ele também afirmou está curioso para ver a possível vestimenta vermelha. Ambos os uniformes não poderiam coexistir.

- Primeiro, não sabia que o povo era tão apegado a camisa azul. Descobri ontem. Até anteontem ninguém falava ou comprava este uniforme. Sempre que piso na rua, vejo a camisa amarela do Brasil, não a azul. De repente a camisa azul virou: "coitadinha dela" - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Segunda coisa, a Nike não faz terceira camisa para Seleção. Quando o Brasil vez aquele jogo contra o racismo, e jogamos com uma camisa preta, ela era a de goleiro, que foi adaptada. Cara, talvez eu seja a única pessoa que esteja curiosa para ver como seria esta camisa vermelha - concluiu.

Camisa vermelha da Seleção Brasileira

Após a grande repercussão, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se pronunciou na última terça-feira (29), sobre o polêmico uniforme da Seleção Brasileira. Via nota, a entidade afirmou que imagens divulgadas não são oficiais. No entanto, não negou a existência da camisa.

— A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais. Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção. A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike — informou.

Enquete reprova camisa vermelha

Torcedores brasileiros participaram de uma enquete promovida no Instagram do Lance!, respondendo à pergunta: você compraria a camisa da Seleção na cor vermelha? A grande maioria dos participantes votou negativamente - ou seja, não comprariam a camisa vermelha da Seleção Brasileira.

Veja o resultado da enquete:

Claro - 25,46%

Jamais - 74,54%