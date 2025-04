Narração de Tiago Leifert em Once Caldas x Fluminense repercute na web; veja

Narrador principal do SBT em 2025, Tiago Leifert comandou o jogo entre Once Caldas-COL x Fluminense nesta terça-feira (1). O jogo marcou a estreia do narrador na Sul-Americana, e muitos telespectadores admitiram estranheza ao ver o ex-Globo na transmissão da partida.

Tiago Leifert foi contratado para assumir o posto de principal narrador do SBT após a saída de Cléber Machado. O apresentador marcou época como narrador do "FIFA" na última década ao lado do comentarista Caio Ribeiro. O jornalista também chegou a narrar jogos no "Globoplay", na Copa do Mundo de 2022.

Os anos de Tiago Leifert no FIFA fizeram internautas brincarem com a situação. Nas redes sociais, torcedores afirmaram que a partida da Sul-Americana na narração do ex-Globo parecia um duelo do game da EA Sports. O locutor já havia estreado em fevereiro na emissora, em jogo da Champions League.

Carreira de Tiago Leifert

Tiago Leifert chegou à Globo em 2004 e começou a ganhar notoriedade a partir de 2009, quando passou a apresentar o Globo Esporte São Paulo. O jornalista cresceu na empresa até ganhar espaço no entretenimento, comandando o programa musical "The Voice Brasil".

O jornalista também passou por programas como "É De Casa" e "Encontro", além de participar da cobertura de desfiles das escolas de samba na Globo. Em 2017, Leifert assumiu a apresentação do Big Brother Brasil, onde ficou até pedir demissão, em 2021.

