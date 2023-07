O tenista australiano Nick Kyrgios "fechou as costas" com uma tatuagem em referência a Pokémon. Como boa parte das crianças que nasceram nos anos 1990, o esportista teve a infância marcada pela série de jogos e desenhos animados japonesa. No entanto, o atleta quis ir além e marcar na pele o carinho pelos personagens do universo Pokémon.