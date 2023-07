Fanático por futebol, o filho da socialite Kim Kardashian com o rapper Kanye West, Saint West, foi levado pela mãe ao jogo entre Paris Saint-Germain e Al-Nassr, em Osaka, no Japão, na última terça-feira (25). Após a partida, Neymar ensinou ao menino a coreografia da música "Parado no Bailão", de MC L Da Vinte e MC Gury. O momento foi compartilhado por Kim Kardashian nas redes sociais, assista ao vídeo acima.