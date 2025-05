Tatá Werneck explica suposta polêmica com Adriano Imperador

A apresentadora Tatá Werneck se manifestou publicamente sobre uma suposta polêmica envolvendo o Adriano Imperador. O ex-jogador foi convidado do programa "Lady Night", da Rede Globo, mas não concluiu as gravações da atração. O caso aconteceu na última quinta-feira (15) e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

A indisposição se tornou pública através de uma notícia publicada no portal "LeoDias". Na matéria, o veículo afirmou que Adriano foi pivô de um "climão" nos bastidores do programa. Contudo, Tatá Werneck desmentiu publicamente a narrativa criada pelo canal.

De acordo com a apresentadora, o ídolo do Flamengo deixou as gravações por conta de um problema técnico no estúdio. O convidado teria esperado um tempo limite e posteriormente sinalizou que iria deixar a gravação, pois tinha um compromisso com os próprios filhos.

Nas redes sociais, Tatá Werneck revelou que foi convidada para um restaurante ao lado do ex-jogador. Ambos realizaram publicações juntos após os rumores da possível polêmica tomarem conta dos assuntos mais falados nas redes sociais.

- Houve um problema técnico e acabou demorando mais do que o esperado e ele tinha compromisso com os filhos. Mas assim, ele foi um amor comigo. Me chamou para jantar com a família dele - contou a apresentadora.

Publicação de Tatá Werneck com Adriano

Além de explicar em um vídeo a situação, a apresentadora também compartilhou uma foto ao lado do ex-jogador. Conforme revelado, os dois se deram muito bem durante o período em que estiveram nos estúdios e viraram amigos.

- Ganhei um amigo com coxa maior que meu tronco que uma bica eu vou parar na Guatemala. Meu pai tinha acabado de ler o livro dele e ele tem uma história de superação muito bonita - escreveu Tatá nas redes sociais.