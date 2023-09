A visitação no sábado, dia 7 de outubro, está programada para ocorrer das 13h às 20h - com entrada por ordem de chegada. Nesta data, o público terá a chance de se encontrar com Paulo Sérgio, campeão da UEFA Champions League com o Bayern de Munique na temporada 2000/2001. O bate papo com o ex-jogador está marcado para as 16h com duração até às 19h.