- Neste clássico a situação é um pouco diferente. O Independiente luta para se manter na primeira divisão. A equipe teve um respiro com a chegada de Tévez ao comando técnico, vencendo algumas partidas, mas a situação não é tão boa. Uma derrota no clássico poderia atrapalhar bastante a equipe. No caso do Racing, apesar de estar na ponta do Grupo B, há a desconfiança da torcida com o treinador Fernando Gago. Ele venceu partidas e torneios menores, mas falta um título grande, como é a Copa da Liga Argentina. Então é um jogo com pesos diferentes para as duas partes, mas ainda assim carregado de rivalidade - explicou Lucho Silveira.