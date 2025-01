No futebol da Albânia desde 2023, o técnico Sylvinho foi um dos protagonistas do prêmio "Bola de Ouro 2024" do país, que tem o objetivo de premiar os melhores do futebol nacional na última temporada. No entanto, o ex-técnico do Corinthians anos roubou a cena por um motivo inusitado.

Ao lado de sua filha Taty, Sylvinho mostrou talento ao cantar a música "My Way", de Frank Sinatra, para os presentes no local. Os internautas foram à loucura com o vídeo, pois não sabiam do talento do ex-Timão.

Sylvinho canta Frank Sinatra; veja o vídeo

Veja as reações da web

Na Albânia, o treinador alcançou feitos importantes. Ele comandou a equipe na classificação para a Eurocopa de 2024, somando nove vitórias, cinco empates e oito derrotas. Fora de campo, Sylvinho recebeu o prêmio “Águia de Ouro, das mãos do Primeiro Ministro do país, por conta da conquista da vaga para a Eurocopa.

Sylvinho no Corinthians

A relação de Sylvinho e o Corinthians começou em 1990, quando o ex-lateral-esquerdo fez sua estreia na base do clube. Em 1994, subiu para o profissional onde ficou até até 1999. Como técnico, o paulista de 50 anos fez sua estreia em 2021. Antes, havia sido auxiliar técnico da equipe.

O retorno de Sylvinho ao Timão foi após seis anos. No entanto, sua passagem encerrou logo depois, em 2022, devido aos maus resultados. Ao todo, comandou a equipe do Corinthians em 43 jogos, obtendo 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas, com 42 gols marcados e 40 sofridos.

Além de Corinthians, Sylvinho já defendeu Arsenal, Celta de Vigo, Barcelona e Manchester City. Como treinador, ele a primeira experiência profissional foi pelo Lyon, da França, onde ficou por duas temporadas.