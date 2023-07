Suspenso pelo terceiro amarelo, Róger Guedes acompanhou o empate sem gols do Corinthians de casa e foi às redes sociais para fazer uma brincadeira com Matías Rojas. O artilheiro gravou um storie da cobrança de falta do paraguaio, no primeiro minuto de jogo, e disse que se a bola entrasse, o meia se tornaria batedor oficial da equipe.