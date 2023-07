CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> OH, SEU JUIZ... O primeiro tempo foi sonolento, com o Corinthians esperando o Bahia, que, por sua vez, não colocou o pé na forma e perdeu um caminhão de gols. No fim da etapa inicial, Acevedo bateu cruzado e foi bloqueado por Bruno Méndez. O árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento marcou toque de mão do zagueiro uruguaio e, consequentemente, pênalti. Porém, a bola bateu nas costas do defensor corintiano. Após recomendação da arbitragem de vídeo, André Luiz foi ao monitor e anulou a marcação.



> PREOCUPA! No início do segundo tempo, o meia Matías Rojas, recém-contratado pelo Corinthians, dividu com Matheus Bahia e caiu sentindo bastante o tornozelo esquerdo. Recém-contratado, o jogador preocupa para o jogo contra o São Paulo, na próxima terça-feira (25), pela semifinal da Copa do Brasil.



> JOGO DURO... DE VER! No geral, a partida foi muito ruim. No primeiro tempo, somente o Bahia jogou, mas pecou na pontaria. Na segunda etapa, o Timão até tentou equilibrar, mas teve pouca criatividade. Houve um pouco de pressão somente no fim do jogo, mas para o lado baiano.



> PAROU, PAROU, PAROU! No fim da partida, o Corinthians até chegou a balançar as redes, mas o gol foi corretamente anulado no campo, sem ajuda da arbitragem de vídeo. Falta foi cobrada na área e Gil, muito à frente, escorou de cabeça para Bruno Méndez completar.



> PRESSÃO NO FIM! Na reta final da partida, o Bahia assustou o Corinthians duas vezes. Na primeira, Cicinho bateu de bico e Cássio defendeu. Na segunda, Thaciano tocou de cobertura, a bola passou pelo goleiro corintiano, mas não pelo volante Fausto Vera, que salvou em cima da linha.