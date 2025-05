Surfista profissional invade pista de decolagem do Galeão; PF apura o caso

Um grupo de jovens invadiu a área restrita do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janiero, para gravar vídeos ao lado da pista de decolagem. A Polícia Federal apura o caso como possível atentado contra a segurança do transporte aéreo, previsto no artigo 261 do Código Penal. O influenciador e bodyboarder profissional Thiago Jatobá, que tem centenas de milhares de seguidores, narra as imagens, publicadas nas redes sociais e posteriormente removidas.

A filmagem mostra o grupo, formado por Jatobá, o irmão, Gabriel Jatobá, e ao menos um amigo, entrando por uma área de mata na Ilha do Governador, onde fica o aeroporto. Eles discutem como pular a divisória de concreto e a cerca farpada antes de entrar na área operacional. “Entramos aqui no aeroporto!”, diz Thiago em uma das falas do vídeo. Em outro trecho, o grupo se abaixa e apaga as lanternas dos celulares para não ser identificado, enquanto um avião se aproxima da decolagem.

A concessionária RioGaleão informou, em nota, que colabora com a investigação e que invasões de pista representam violações graves, podendo configurar diversos crimes e infrações. A Polícia Federal afirmou que investiga a possível prática do crime de exposição ao perigo de aeronave e não descarta a apuração de outros delitos.

O advogado Gabriel de Britto Silva, especialista em direito aéreo, explicou ao "G1"que o crime tem pena de reclusão de dois a cinco anos. No entanto, há possibilidade de medidas alternativas, dependendo da avaliação do juiz sobre a gravidade do episódio, os impactos na operação do aeroporto e o histórico dos envolvidos. Se houver comprovação de busca por vantagem econômica, também pode haver aplicação de multa.

Thiago Jatobá e o Surfe

Thiago Jatobá é bodyboarder profissional e influenciador digital. Nas redes sociais, o surfista acumula centenas de milhares de seguidores, onde publica conteúdos relacionados a esportes radicais, como bodyboard e surfe em pedras. Natural de Niterói, costuma compartilhar registros de suas aventuras em locais de difícil acesso, o que o tornou conhecido por gravar vídeos em ambientes considerados extremos.

