menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís após duelo no Carioca

Rubro-Negro venceu por 7 a 1 e se classificou

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
06:15
Filipe Luís em Flamengo x Sport (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraFilipe Luís comandou goleada do Flamengo (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com atuação de gala, o Flamengo de Filipe Luís goleou o Sampaio Corrêa em jogo extremamente decisivo pelo Campeonato Carioca. Depois da partida deste sábado (7), muitos torcedores rubro-negros mandaram recados ao técnico Filipe Luís.

continua após a publicidade

No Maracanã, Pedro (2x), Bruno Henrique (2x), Samuel Lino, Cebolinha e Douglas Telles marcaram os gols que garantiram a classificação às quartas de final do Campeonato Carioca. Lucas Paquetá foi um dos destaques da partida do Flamengo de Filipe Luís atuando como meia.

➡️Veja todos os gols do Flamengo contra o Sampaio Corrêa

➡️Estêvão vira alvo de debate após jogo do Chelsea: 'Já cansei'

Nas redes sociais, o posicionamento do jogador virou recado ao técnico Filipe Luís depois da vitória do Flamengo no Cariocão. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Veja recados ao treinador

Goleada classificou o Flamengo de Filipe Luís

O Flamengo de Filipe Luís venceu o Sampaio Corrêa por 7 a 1 na noite deste sábado (7), pela última rodada da Taça Guanabara. No Maracanã, Pedro (2x), Bruno Henrique (2x), Samuel Lino, Cebolinha e Douglas Telles marcaram os gols que garantiram a classificação às quartas de final do Campeonato Carioca. Além do triunfo, o Rubro-Negro contou com uma ajuda do Nova Iguaçu para avançar no torneio e não disputar o playoff contra o rebaixamento.

Por conta do seu desempenho na primeira fase do estadual, o Flamengo de Filipe Luís entrou em campo precisando vencer e torcer por outros resultados. Um deles era envolvendo a partida entre Nova Iguaçu e Portuguesa. Um tropeço da Laranja da Baixada, como empate ou derrota, garantia a classificação rubro-negra. E foi o que aconteceu. A equipe do técnico Carlos Vitor perdeu para a Lusa por 1 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Flamengo de Filipe Luís no Campeonato Carioca! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

Diante deste cenário, o Flamengo terminou a fase de grupos na quarta posição, com sete pontos. O líder do Grupo B é o Madureira, que venceu o Volta Redonda.

Filipe Luís em Flamengo x Sampaio Corrêa (Foto: : DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)
Jovem treinador em Flamengo x Sampaio Corrêa (Foto: : DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias