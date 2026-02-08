Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís após duelo no Carioca

Com atuação de gala, o Flamengo de Filipe Luís goleou o Sampaio Corrêa em jogo extremamente decisivo pelo Campeonato Carioca. Depois da partida deste sábado (7), muitos torcedores rubro-negros mandaram recados ao técnico Filipe Luís.

No Maracanã, Pedro (2x), Bruno Henrique (2x), Samuel Lino, Cebolinha e Douglas Telles marcaram os gols que garantiram a classificação às quartas de final do Campeonato Carioca. Lucas Paquetá foi um dos destaques da partida do Flamengo de Filipe Luís atuando como meia.

Nas redes sociais, o posicionamento do jogador virou recado ao técnico Filipe Luís depois da vitória do Flamengo no Cariocão. Veja os comentários abaixo:

Veja recados ao treinador

Goleada classificou o Flamengo de Filipe Luís

Por conta do seu desempenho na primeira fase do estadual, o Flamengo de Filipe Luís entrou em campo precisando vencer e torcer por outros resultados. Um deles era envolvendo a partida entre Nova Iguaçu e Portuguesa. Um tropeço da Laranja da Baixada, como empate ou derrota, garantia a classificação rubro-negra. E foi o que aconteceu. A equipe do técnico Carlos Vitor perdeu para a Lusa por 1 a 0.

Diante deste cenário, o Flamengo terminou a fase de grupos na quarta posição, com sete pontos. O líder do Grupo B é o Madureira, que venceu o Volta Redonda.