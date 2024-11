STF emite comunicado à mãe de Deolane Bezerra; entenda o caso

Deolane Bezerra e Solange Bezerra são investigadas por suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais (Foto: Reprodução)







Na última terça-feira (12), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, autorizou que Solange Bezerra, mãe da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, decida se irá comparecer à CPI da Manipulação de Resultados no Futebol no Senado Federal.

Deolane, em outubro, foi liberada de falar com a CPI, pelo Ministro Mendonça. Dessa vez, a defesa da mãe pediu para que o mesmo tratamento com a filha fosse realizado com ela. Com isso, o ministro também afastou a obrigatoriedade de Solange participar da comissão.

Caso compareça, Solange Bezerra poderá ficar em silêncio quando desejar. Ou seja, não será obrigada a responder às perguntas.

Segundo Mendonça, o Supremo tem entendimentos no sentido de que o direito a não autoincriminação de um investigado inclui a possibilidade de comparecer ou não ao ato.

A convocação de Solange foi aprovada no fim de outubro. Deolane e Solange são investigadas na Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Segundo a polícia, de janeiro de 2019 a maio de 2023, foram movimentados, cerca de R$ 3 bilhões em contas correntes, em aplicações financeiras e dinheiro em espécie, provenientes de jogos ilegais.

Solange Bezerra é liberada de falar com a CPI (Foto: Reprodução)

