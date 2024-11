SporTV sofrerá mudanças na grade de programação; entenda

Programas do SporTV sofrerão alterações para 2025 (Foto: Reprodução / Globo)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 06:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O começo de 2025 será movimentado no SporTV. O canal de TV fechada, que faz parte do Grupo Globo, está preparando mudanças significativas na sua grade de programação. Programas como o “Troca de Passes” e o “Boleiragem”, serão um dos mais impactados. A informação é do colunista Flávio Ricco, do "Portal LeoDias".

Apresentado por Felipe Diniz, o “Troca de Passes”, que conta com as participações de Alex e Carlos Eduardo Mansur, passará a ter edições de segunda a sábado. A novidade será na segunda, pois nos outros dias o programa já é exibido.

No domingo, a emissora planeja o lançamento de um novo programa, totalmente dedicado aos principais acontecimentos do final de semana. No entanto, ainda não há mais informações a respeito dele, inclusive sobre formato e participantes.

Por fim, o “Boleiragem”, do Roger Flores e Caio Ribeiro, hoje em cartaz, só permanecerá até o final desta temporada.

Troca de Passes passará a ter edições de segunda a sábado (Foto: Reprodução/SporTV)

