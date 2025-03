Magno Alves rebate favoritismo do Flamengo e vê evolução do Fluminense

Campeão carioca com o Fluminense em 2002, Magno Alves rebateu o suposto favoritismo do Flamengo antes da final do estadual de 2025. Autor de 124 gols pelo Tricolor, o veterano também vê uma evolução do Time de Guerreiros em relação ao início de temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o Magnata também reviveu dos jogos entre Fluminense e Flamengo que guarda na memória. O atacante frisou que o duelo será decidido dentro de campo apesar das diferenças nos investimentos de ambas as equipes.

- Sempre teve. O Flamengo sempre teve esse lado favorito entre aspas, porque ali dentro, quando a gente começa a jogar... Nesses últimos quatro anos, eles têm investido pesado e quando a gente vai para dentro de campo é outra coisa. É lá dentro que se joga. O bom do Fla-Flu é que é decidido dentro de campo.

continua após a publicidade

Magno Alves acompanha o Fluminense e vê uma evolução da equipe do início da temporada até a final do Campeonato Carioca diante do Flamengo. O artilheiro elogiou a retomada de Germán Cano, que já tem 10 gols na temporada e é o protagonista do Tricolor.

- Se pegar o início da temporada, a gente ficou com uma certa dúvida. Depois engrenou e ninguém esperava. Não sendo pessimista, tampouco sendo contra. O clube já está com um padrão de jogo, o Cano enchendo de gols e todos nós sabemos a importância que é um clássico, uma final, o entorno do jogo e vai ser decidido dentro de campo.

continua após a publicidade

Magnata também guarda na lembrança memórias de dois Fla-Flus, sendo um negativo e outro positivo. Em 2002, o atleta marcou dois gols sobre o rival nas fases finais do Campeonato Carioca sobre o Júlio César e tem um gostinho especial por essa partida.

- Eu gosto de falar de dois. Tem gente que só gosta de contar vitória, mas as coisas ruins nos fazem crescer. Lembro de uma Taça Guanabara que foi para os pênaltis. O Zagallo era o técnico do Flamengo, e o Valdir Espinoza era o nosso treinador. E perdemos nos pênaltis. Eu perdi uma cobrança. Teve um gol do Cássio em que ele bateu, o Murilo defendeu, mas a bola foi lá na frente (e voltou na direção do gol)... Eu falei: "Rapaz, a oração do homem deve ter sido forte". E teve o jogo do 4 a 1, que eu fiz dois gols, sendo um de cabeça e outro de cobertura no Júlio Cesar.

Na quarta-feira (12), o Fluminense encara o Flamengo no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor ainda faz mais um treino no Rio de Janeiro para decidir a escalação para a decisão.

Veja outras respostas de Magno Alves, ex-jogador do Fluminense

Campeonato Carioca

- Título é título. Independente do título que deram na época, em um período muito conturbado. Em 200, decepcionamos contra o São Caetano, 2001 contra o Athletico-PR e 2002 contra o Corinthians. É um título que fica marcado e temos que nos orgulhar. Vai estar marcado. Campeão Carioca de 2002: Fluminense. Fica para a história. Independente dos momentos que passamos, fizemos por onde, principalmente porque vínhamos de anos consecutivos só chegando perto.

Fla-Flu

- Muito diferente. É algo que qualquer jogador gostaria de ter um jogo desse na vida. Maracanã lotado, pela história, pela importância, pela rivalidade. São várias coisas que a gente pode trazer em memória de tantos clássicos que eu joguei.