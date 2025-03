Em meio a divórcio polêmico, jogador do Flamengo vive affair com ex de ator da Globo

Allan Souza, jogador do Flamengo, vive um novo affair. O novo romance do volante acontece pouco tempo depois do divórcio polêmico com ex-mulher Jordana Hollenben. A antiga companheira o acusa de agressão, e inclusive conseguiu na Justiça uma medida protetiva contra o atleta, mediante a Lei Maria da Penha, no início de fevereiro.

Apesar da polêmica, o jogador do Flamengo parece ter dado uma nova chance para o amor. De acordo com o jornal "Extra", ele atualmente vive um romance com influenciadora Luiza Watson, ex-namorada do ator Cauã Reymond, da Globo. A gata também chegou a flertar com o surfista Gabriel Medina, no finalzinho do ano passado.

O novo romance de Allan teria começado no início de fevereiro, justamente depois da separação com a ex-mulher Jordana Hollenben. Pessoas próximas ao atleta apontaram que o flerte entre os dois começou através de contatos nas redes sociais.

- Ele está encantado com ela, pagando paixão mesmo. O único problema tem sido a agenda dos dois, porque muitas vezes ela não está na cidade e ele viajando com o time ou treinando - disse uma fonte ao jornal "Extra".

Allan em ação no jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Quem é Luiza Watson?

A influeciadora responsável por fisgar o coração do jogador do Flamengo é a mineira Luiza Watson. Aos 28 anos, ela divide a fama na internet com a carreira de dentista. No Instagram, a jovem já coleciona mais de 70 mil seguidores. Em 2018, ela foi coroada Miss Juiz de Fora, evidenciando sua beleza e carisma.

A mineira é muito bem relacionada e costuma andar no meio dos famosos. Recentemente, ela deixou de morar em Juiz de Fora, Minas Gerais, se mudou para o Rio de Janeiro. Foi então, que o affair com Allan ganhou força.