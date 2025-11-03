Cléber Machado faz reflexão sobre gol e reação de Diniz em Vasco x São Paulo

O São Paulo venceu o Vasco por 2 a 0, em São Januário, no último domingo (3), em jogo que teve transmissão da Record. Após o segundo gol, Cléber Machado analisou o lance e logo na sequência comentou a reação de Fernando Diniz, técnico do time carioca.

- O futebol tem muito da ciência, não temos controle sobre tal coisa… O último terço também tem a questão do ácido lático… Aí tem uma jogada que o goleiro escorrega, ele precisa jogar a bola para fora, a bola vai para fora, sai o escanteio, bola na linha de fundo, gol do Luiz Gustavo. A cara fica essa (do Diniz), dá uma olhada no relógio… - disse Cléber Machado.

Fernando Diniz fica chateado com lance em Vasco 0 x 2 São Paulo (Foto: Reprodução/CazéTV)

Como foi a vitória do São Paulo sobre o Vasco?

O São Paulo venceu o Vasco por 2 a 0, na noite deste domingo (2), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Os gols foram marcados por Lucas Moura, de pênalti, no primeiro tempo, e Luiz Gustavo, na segunda etapa. O Tricolor Paulista não vencia o Cruz-Maltino no estádio havia 12 anos.

Com o resultado, o São Paulo chegou à oitava colocação na tabela, com 44 pontos. A equipe de Crespo está a três pontos do Fluminense, que abre o G-7. Já o Vasco está na nona posição, com 42.

O que vem por aí

O São Paulo e o Vasco voltam a jogar na quarta-feira, dia 5. O Tricolor enfrenta o Flamengo, na Vila Belmiro, enquanto o Vasco encontra o Botafogo no Nilton Santos.

