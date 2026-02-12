Neymar se posiciona sobre o gramado sintético do Athletico-PR: 'Impossível'

O jogador do Santos, Neymar, fez uma publicação em suas redes sociais nesta quinta-feira (12) criticando a qualidade do gramado sintético da Arena da Baixada durante a partida diante do Athletico-PR, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 do Peixe foi preservado do duelo, já que vem se recuperando de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo. Além dele, Gabriel Barbosa também não está em campo.

O ídolo santista já declarou em diversas ocasiões que não gosta de atuar em gramado sintético e que considera a prática nesse tipo de piso "impossível".

Praticar futebol nesse campo é quase impossível 😂😂

CapxSan — Neymar Jr (@neymarjr) February 12, 2026

Neymar ainda não fez a estreia nesta temporada pelo Santos. (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

Neymar no Santos:

O jogador retornou ao clube da Baixada Santista no ano passado e disputou apenas 30 partidas, com 12 gols marcados. Ao longo da temporada, sofreu quatro lesões, que o impediram de ter uma sequência mais longa pelo Peixe. Na virada do ano, renovou contrato até dezembro de 2026. O atacante sonha em disputar a Copa do Mundo, que começa em junho. A primeira convocação da temporada está prevista para março, para amistosos da Seleção Brasileira.

Neymar atuou no sacrifício na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, após lesionar o joelho esquerdo, e passou por uma artroscopia no dia 22 de dezembro. Desde então, realizou um processo de recuperação sem apressar o retorno, justamente para evitar novas lesões. A expectativa é de que volte a campo no próximo domingo (15), no duelo decisivo contra o Velo Clube, pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. O Alvinegro Praiano precisa vencer e ainda torcer por tropeços dos rivais para avançar à próxima fase do mata-mata estadual.

No ano passado, a penúltima lesão na coxa foi sentida após atuar no gramado sintético da Arena MRV, no confronto contra o Atlético-MG. Neymar já fez diversos posts nas redes sociais criticando esse tipo de piso. Em uma partida realizada pelo Santos no Morumbis, ele também reclamou do gramado do Allianz Parque, afirmando que "incomoda qualquer jogador".

