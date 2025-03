O perfil romeno Sneaker Market, comunidade de compra e venda especializada em moda streetwear, divulgou imagens de como seria a nova camisa do Corinthians para a temporada de 2025. Caso se confirme, o uniforme será uma homenagem aos 25 anos do primeiro Mundial de Clubes conquistado pelo Timão, no ano de 2000.

De acordo com as fotos postadas, a camisa será majoritariamente branca, mas com as laterais e mangas na cor preta. Também seguindo o uniforme clássico de 25 anos atrás, tanto o escudo quanto o símbolo da fornecedora de material esportivo estão centralizadas. Em 2000, a empresa era a Topper. Desde 2005, a responsável pelos materiais é a norte-americana Nike.

🦅 Veja as fotos da suposta nova camisa 1 do Corinthians para a temporada 2025

Suposta nova camisa 1 do Corinthians para 2025 (Créditos: Reprodução/Sneaker Market RO)

Suposto novo uniforme do Timão faz homenagem aos 25 anos do Mundial de 2000 (Créditos: Reprodução/Sneaker Market RO)

Costas da suposta nova camisa do Corinthians para a temporada 2025 (Créditos: Reprodução/Sneaker Market RO)

Ainda utilizando o modelo do uniforme da temporada 2024, o Corinthians faz sua estreia no Brasileirão no próximo domingo (30), às 20h, contra o Bahia. A partida será na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e terá transmissão do Premiere (Pay-per-view).

O Timão volta aos gramados após ter sido campeão do Paulistão, na última quinta-feira (27), em cima do Palmeiras, na Neo Química Arena. Apesar do jogo ter ficado empatado em 0x0, o gol de Yuri Alberto no jogo de ida da final garantiu a vantagem e o título para o Alvinegro do Parque São Jorge, que conquistou seu 31° troféu do Campeonato Paulista.

