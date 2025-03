Corinthians avança por renovação de Talles Magno; veja o que falta

O Corinthians avançou na negociação para renovar o empréstimo de Talles Magno, que pertence ao New York City, dos Estados Unidos, e tem contrato com o Timão até 31 de julho. O valor de compra está fixado em 13,5 milhões de dólares (cerca de R$ 77,5 milhões na cotação atual).

A diretoria do Timão considera o valor alto para os cofres neste momento e negocia uma ampliação do contrato de empréstimo até o final de ano. O Corinthians defende a ideia de que o atacante terá mais oportunidades ao longo da temporada e que pode ser uma boa vitrine para futuras vendas.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, esteve na cerimônia de encerramento do Paulistão, comentou sobre as negociações pelo atacante e revelou que resta pouco para o anúncio da permanência de Talles Magno.

— Detalhes burocráticos. Já existia uma cláusula, o Corinthians já acionou, temos uma conversa com o clube e agora a conversa com a liga. Eles têm lá o tempo deles e o jogador demonstrou todo o interesse em permanecer, o Corinthians também. Então, está tudo favorável para que tão logo a gente anuncie essa permanece do Talles — falou o dirigente.

Talles Magno marcou cinco gols no Campeonato Paulista, e a diretoria pretende manter o jogador até o final da temporada (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Altos e baixos

O atacante chegou ao Corinthians durante a última temporada. Desde então foram 35 jogos, oito gols e quatro assistências com a camisa alvinegra. Talles Magno conquistou um título pelo Timão, o Campeonato Paulista desta temporada.

O atacante foi um dos destaques da campanha e liderou a artilharia da equipe na competição com cinco gols, com Yuri Alberto.