Após a demissão de Renato Paiva, o Fortaleza anunciou a contratação do argentino Martín Palermo. Multicampeão como jogador pelo Boca Juniors, ele fez seu último trabalho comandando o Olimpia, do Paraguai. A chegada do treinador impressionou internautas, que comentaram a contratação. Veja;

Palermo será o terceiro treinador do Fortaleza em 2025. Antes de Renato Paiva, a equipe estava sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, que registrou mais de quatro anos em sua passagem.

— Buscamos um treinador que tivesse impacto no vestiário, um profissional respeitado, que vem crescendo na carreira. Palermo entendeu o momento do Fortaleza, o desafio que temos da necessidade de um time que duele a cada bola, que se defenda muito bem, que possa ganhar jogos e somar pontos, nos tirando da atual situação - destacou Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

🦁Mais sobre Martín Palermo, novo técnico do Fortaleza

✍️Texto de Esaú Pereira de Souza

Ídolo do Boca Juniors-ARG, Palermo conquistou duas vezes a Copa Libertadores como atacante do clube. O atleta também jogou por Estudiantes-ARG, Villarreal-ESP, Real Betis-ESP e Alavés-ESP, além da seleção argentina.

Martin Palermo, novo técnico do Fortaelza, como jogador do Boca Júniors (Foto: AFP)

Sua trajetória como treinador teve início em 2012, quando foi anunciado pelo Godoy Cruz-ARG. Depois, passou por Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX, Curicó Unido-CHI, Aldosivi-ARG, Platense-ARG e Olimpia-PAR, clube mais recente.

Pelo Olimpia, que assumiu em 2024, Palermo venceu o Clausura do Campeonato Paraguaio. Foram 58 partidas ao longo de sua passagem, com 27 vitórias, 17 empates e 14 derrotas. A demissão aconteceu em abril deste ano, após goleada sofrida contra o Vélez Sarsfield-ARG, pela Copa Libertadores.