Sinalizador de torcida atinge tribuna da imprensa durante clássico na final do Uruguaio

Em meio a uma recepção calorosa nas arquibancadas das torcidas para a final do Campeonato Uruguaio, entre Peñarol e Nacional, um infeliz incidente ocorreu. Poucos minutos após o início da partida, um sinalizador voou e atingiu a tribuna de imprensa do Estádio Centenário, em Montevidéu. Uma pessoa ficou ferida.

Sinalizador de torcida atinge tribuna da imprensa durante clássico na final do Campeonato Uruguaio (Foto: Andrés Ciancio Bruni)

O caso ocorreu momentos depois do árbitro da partida ter iniciado o clássico. A pessoa ferida se trata de um segurança do estádio, ele precisou ser atendido no local e, em seguida, levado a uma unidade de saúde próxima ao local. Bombeiros também estavam presentes na arquibancada do para controlar o fogo e a fumaça, que podiam ser vistos das outras partes do estádio. As informações são do portal "El Pais".

Nas redes sociais, algumas das pessoas presentes no estádio Centenário registraram a confusão na área destinada à imprensa.

Peñarol x Nacional

O clássico carrega uma carga emocional especial para os torcedores urugauios. O Peñarol é o atual campeão uruguaio e busca consolidar sua hegemonia, enquanto o Nacional, vice-campeão do torneio Apertura, quer recuperar o protagonismo no país.

A rivalidade entre os clubes é uma das mais antigas da América do Sul. Em 556 jogos oficiais, o Peñarol soma 197 vitórias, contra 182 do Nacional, com 184 empates. Nos últimos cinco duelos, a vantagem é do Peñarol, que venceu três, enquanto o Nacional triunfou em um, com um empate.