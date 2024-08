Silvio Santos morre aos 93 anos

Silvio Santos morreu aos 93 anos (Foto: Roberto Nemanis/SBT)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 10:19 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 17/08/2024 - 11:29

Silvio Santos, empresário e apresentador, morreu aos 93 anos neste sábado (17). O comunicador era um dos principais nomes da televisão brasileira, que fundou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), em 1981. A informação foi confirmada pelo "SBT" nas redes sociais.

Em nota oficial, o Hospital Albert Einstein informou que Silvio Santos morreu em razão de uma broncopneumonia, consequência de uma infecção pelo vírus da Influenza (H1N1).

Em 18 de julho de 2024, Silvio Santos foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para se recuperar de H1N1. O empresário teve alta dois dias depois. No início de agosto, voltou a ser hospitalizados para passar por exames de imagem.

Silvio Santos nasceu em 12 de dezembro de 1930, na Lapa, no Rio de Janeiro, e foi batizado como Senor Abravanel. Os pais, Alberto e Rebeca, eram imigrantes de origem judia e o apresentador foi o mais velho dos cinco irmãos.

Silvio Santos estudou contabilidade e, nos horários livres, trabalhou como camelô nas ruas do Rio de Janeiro. O comunicador vendia canetas e capas de plástico para títulos de eleitor nas eleições de 1946. Nesta mesma época, o apresentador fez trabalhos de locução de rádio.

Silvio Santos era um dos maiores apresentadores da televisão brasileira (Foto: Reprodução)

Em 1954, Silvio Santos assinou seu primeiro contrato como locutor, na Rádio Nacional de São Paulo. Após, Manuel de Nóbrega convidou o apresentador para um programa na Rádio Nacional.

Quatro anos depois, Silvio Santos assumiu a empresa "Baú da Felicidade", que pertencia a Manuel de Nóbrega. Em 1959, o apresentador passou a fazer shows em circos e vender carnês da empresa.

Silvio Santos chegou a estrelar o "Programa Silvio Santos", na TV Globo. Em 1976, o apresentador saiu da emissora e o programa passou a ser transmitido nas TVs Tupi e TVS do Rio.

Silvio Santos chegou a ser candidato à presidência da República (Foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Em 1981, Silvio Santos ganhou outras concessões e colocou no ar o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). O "Programa do Silvio Santos" passou a ser a principal atração do canal e outros quadros também fizeram sucesso como “Domingo no parque”, “Qual é a música”, “Show de calouros” e “Porta da esperança”.

Carnavalesco, Silvio Santos fez sucesso cantando marchinhas de carnaval. Dentre elas: "Coração Corintiano" e "A pipa do vovô". O apresentador também chegou a ser homenageado pela escola de samba "Tradição", do Rio de Janeiro.

Silvio Santos também foi candidato à presidência da República, em 1989. Porém, a candidatura foi indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma semana depois.

Em 2020, Silvio Santos completou 90 anos. Em meio a pandemia, o comunicador celebrou de isoladamente ao lado das filhas. No dia 1º de agosto de 2021, foi vacinado com duas doses e voltou a apresentar seu programa.

Silvio Santos deixa a viúva Íris Abravanel, com quem era casado desde 1978. O apresentador também deixa as filhas Daniela Patrícia, Rebeca e Renata, além das filhas Cíntia e Silvia, do primeiro casamento, com Cidinha, que morreu em 1977.