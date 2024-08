Qual era o time de Silvio Santos, que morreu aos 93 anos?

(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 10:41 • Rio de Janeiro

Silvio Santos, empresário e apresentador, morreu aos 93 anos neste sábado (17). O comunicador era um dos principais nomes da televisão brasileira, que fundou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), em 1981. A informação foi confirmada pelo "SBT" nas redes sociais.

Qual era o clube de coração de Silvio Santos?

Silvio Santos revelou que torce para o Fluminense, durante um programa realizado em 2019.

-Você não jogou com o Tim e com o Hércules, né? Eles jogavam no Fluminense, para quem eu torcia quando eu acompanhava futebol - revelou o apresentador, durante o 'Jogo das Três Pistas', incônico quadro do programa.

Apesar de torcedor do Tricolor, Sílvio Santos foi fortemente ligado a outro gigante do futebol brasileiro no decorrer da vida: o Corinthians. A TeleSena, uma das principais empresas do Grupo Sílvio Santos, foi patrocinadora do Timão em duas oportunidades.

Além disso, uma famosa marchinha de carnaval sobre o clube paulista ficou amplamente conhecida justamente pela interpretação do comunicador: a canção 'Transplante de Corintiano', cujo verso mais famoso dizia 'Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano'. Vale destacar que a autoria da canção é de Manoel Ferreira, em 1968, e não de Silvio Santos, como muitos pensam.

Coincidentemente, Fluminense e Corinthians se enfrentam no mesmo dia que o ilustre torcedor partiu. Tricolor e Timão se enfrentam pelo Brasileirão neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

(Foto: Roberto Nemanis/SBT)

Veja a nota oficial do SBT sobre a morte de Silvio Santos

Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos.

Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.

A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria.

Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos.

Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão.

Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações