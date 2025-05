Sevilla repudia violência em jogo da La Liga

O Sevilla condenou, em comunicado oficial, os atos de vandalismo e violência que aconteceram na noite do último sábado (10), na Cidade Esportiva José Ramón Cisneros Palacios. Após oito jogos sem vitória do clube na La Liga, torcedores invadiram o local e ameaçaram a diretoria e os jogadores.

As cenas de violência marcaram a derrota do Sevilla por 3 a 2 na 35º rodada da La Liga.

Após os jogadores deixarem o estádio do rival e chegarem ao complexo de treinamento do Sevilla, torcedores do clube destruíram o portão, invadiram o espaço e incitaram a violência. Com medo das ameaças externas, os atletas dormiram no CT.

Em nota publicada neste domingo (11), o clube condenou o acontecido e afirmou que irá levar o caso às autoridades responsáveis. Além disso, o Sevilla assegurou que irá usar todos os meios cabíveis para identificar os responsáveis, principalmente se forem sócios-torcedores.

A La Liga chega ao fim em três rodadas e o Sevilla está na 16º posição da tabela, com apenas quatro pontos a mais que o primeiro colocado da zona de rebaixamento. O clube não vence há oito jogos, acumulando 6 derrotas e dois empates.

📝Confira o comunicado oficial do Sevilla na íntegra



"O Sevilla FC condena veementemente o vandalismo organizado ocorrido na noite deste sábado na Cidade Desportiva José Ramón Cisneros Palacios, após a chegada da equipa principal às instalações após o jogo contra o Celta de Vigo.

O Sevilla FC entende que a situação esportiva da equipe, que não é a desejada por nenhum torcedor do Sevilla, pode levar à realização de protestos, mas em hipótese alguma serão admitidos se forem acompanhados de agressões, ameaças ou atos de vandalismo. Da mesma forma, perseguirá a divulgação pública de nomes de funcionários e a divulgação de dados privados em redes sociais e veículos de comunicação, atos que constituem crimes.

O Sevilla FC reportará às autoridades competentes os ataques violentos incomuns contra seus funcionários, jogadores, comissão técnica e diretoria na chegada ao complexo de treinamento. Ataques que obrigaram a equipe principal do Sevilla a passar a noite nas instalações.

O Sevilla FC solicita que as Forças e Corpos de Segurança exerçam a máxima diligência para localizar os responsáveis ​​por esses atos desprezíveis, perpetrados por uma gangue de radicais organizados que agiram com extrema violência.

É claro que reportará o ataque às suas instalações às autoridades competentes, bem como os atos de vandalismo ocorridos na área do primeiro time, que inclusive resultaram na invasão da referida área pelo grande grupo de indivíduos violentos.

Além das denúncias, o Sevilla FC está comprometido em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar na perseguição aos autores desses crimes. Tentará ajudar a identificar os envolvidos nessas ações e agirá de forma implacável caso sejam torcedores e sócios do Sevilla FC.

Por fim, o Sevilla FC expressa sua absoluta condenação a qualquer protesto que envolva violência e atos criminosos como os vistos neste sábado, 10 de maio. O clube tem certeza de que essas ações não representam os torcedores do Sevilla, que também estão cientes da importância da partida de terça-feira contra o UD Las Palmas, no Ramón Sánchez-Pizjuán."