Redenção, base e conquista inédita de Leila: Palmeiras inicia Libertadores

O Palmeiras inicia nesta quarta-feira sua campanha na Copa Libertadores 2026. Na edição anterior, o clube teve campanha perfeita na fase de grupos e sofreu apenas uma derrota até a final contra o Flamengo, terminando como vice-campeão em Lima, no Peru.

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+ Escalação: Abel tem dúvidas no ataque para estreia do Palmeiras na Libertadores

Neste ano, a equipe volta a encontrar dois velhos conhecidos na fase de grupos: Cerro Porteño e Sporting Cristal, este último goleado por 6 a 0 no Allianz Parque. O Junior Barranquilla, primeiro adversário, completa o Grupo F.

A comissão técnica inscreveu 49 nomes na lista para esta Libertadores, incluindo destaques das categorias de base, como Koné, Luis Pacheco e Arthur. O lateral-esquerdo, inclusive, será titular contra o Junior, uma vez que Piquerez e Jefté seguem sob cuidados do departamento médico.

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Leila Pereira busca título inédito

Em seu primeiro ano de mandato após ser reeleita presidente do Palmeiras, Leila Pereira busca conquistar pela primeira vez o título da Copa Libertadores no cargo. A mandatária participou das recentes conquistas do clube na competição continental como patrocinadora, por meio da Crefisa e da FAM.

Em 2025, bateu na trave ao perder a decisão para o Flamengo por 1 a 0, em temporada marcada pela ausência de títulos, a primeira em sua gestão e desde que Abel Ferreira assumiu o comando do Palmeiras, no fim de 2020.

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Desde que assumiu a presidência do Palmeiras, Leila Pereira conquistou os Paulistas de 2022, 2023, 2024 e 2026, os Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023, a Recopa Sul-Americana de 2022 e a Supercopa do Brasil de 2023. Apesar da sequência de títulos, a Libertadores ainda não integra seu currículo.

- Estou calma mas triste. Não tenham dúvida que continuarei lutando pela conquista de títulos. Aliás, lembrem-se sempre que só conquista quem chega as finais. Parabéns aos nossos jogadores, comissão técnica, diretor de futebol e a todos nossos profissionais por ter disputado mais uma final de uma grande competição. Muito obrigada aos nossos torcedores que estiveram em Lima e aos que torceram de onde estiveram. Vamos em frente! O que me machuca me deixa mais forte - afirmou Leila, presidente do Palmeiras, após final contra o Flamengo.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, consola Vitor Roque após perder título da Libertadores para o Flamengo (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Abel Ferreira em Libertadores

Campeão da competição em sua primeira participação, Abel Ferreira soma dois títulos de Libertadores pelo Palmeiras, conquistados de forma consecutiva, em 2020 e 2021. O treinador classificou o clube para a fase eliminatória em todas as edições que disputou e tem o capitão Gustavo Gómez como o jogador mais utilizado, com 58 partidas.

Ao todo, são 62 jogos, com 41 vitórias, 14 empates e apenas sete derrotas, o que representa aproveitamento de 73,7%. Para efeito de comparação, o Palmeiras possui aproveitamento histórico de 60,6% no principal torneio sul-americano, cerca de 13 pontos percentuais inferior ao registrado sob o comando do treinador português e sua comissão.

Como visitante, o retrospecto de Abel chama ainda mais atenção, com aproveitamento praticamente igual ao da média geral, de 74,7%. Em 29 jogos, são 20 vitórias e apenas cinco derrotas.

Possíveis premiações do Palmeiras na Libertadores

Fase de grupos: US$ 1 milhão (R$ 5,15 milhões) + US$ 340 mil a cada vitória conquistada 340 mil de dólares (R$ 1,75 milhão)

US$ 1 milhão (R$ 5,15 milhões) + US$ 340 mil a cada vitória conquistada 340 mil de dólares (R$ 1,75 milhão) Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,45 milhões)

US$ 1,25 milhão (R$ 6,45 milhões) Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,77 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 8,77 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,87 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 11,87 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,12 milhões)

US$ 7 milhões (R$ 36,12 milhões) Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129,06 milhões)

Grupo e calendário do Palmeiras

08/04: Junior Barranquilla x Palmeiras - Estádio Olímpico Jaime Morón León

16/04: Palmeiras x Sporting Cristal - Allianz Parque

29/04: Cerro Porteño x Palmeiras - La Nueva Olla

05/05: Sporting Cristal x Palmeiras - Estádio Nacional do Peru

20/05: Palmeiras x Sporting Cristal - Allianz Parque

28/05: Palmeiras x Junior Barranquilla - Allianz Parque

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