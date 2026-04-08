Redenção, base e conquista inédita de Leila: Palmeiras inicia Libertadores
Alviverde estreia na competição fora de casa e parte em busca do tetracampeonato continental
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O Palmeiras inicia nesta quarta-feira sua campanha na Copa Libertadores 2026. Na edição anterior, o clube teve campanha perfeita na fase de grupos e sofreu apenas uma derrota até a final contra o Flamengo, terminando como vice-campeão em Lima, no Peru.
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Neste ano, a equipe volta a encontrar dois velhos conhecidos na fase de grupos: Cerro Porteño e Sporting Cristal, este último goleado por 6 a 0 no Allianz Parque. O Junior Barranquilla, primeiro adversário, completa o Grupo F.
A comissão técnica inscreveu 49 nomes na lista para esta Libertadores, incluindo destaques das categorias de base, como Koné, Luis Pacheco e Arthur. O lateral-esquerdo, inclusive, será titular contra o Junior, uma vez que Piquerez e Jefté seguem sob cuidados do departamento médico.
Leila Pereira busca título inédito
Em seu primeiro ano de mandato após ser reeleita presidente do Palmeiras, Leila Pereira busca conquistar pela primeira vez o título da Copa Libertadores no cargo. A mandatária participou das recentes conquistas do clube na competição continental como patrocinadora, por meio da Crefisa e da FAM.
Em 2025, bateu na trave ao perder a decisão para o Flamengo por 1 a 0, em temporada marcada pela ausência de títulos, a primeira em sua gestão e desde que Abel Ferreira assumiu o comando do Palmeiras, no fim de 2020.
Desde que assumiu a presidência do Palmeiras, Leila Pereira conquistou os Paulistas de 2022, 2023, 2024 e 2026, os Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023, a Recopa Sul-Americana de 2022 e a Supercopa do Brasil de 2023. Apesar da sequência de títulos, a Libertadores ainda não integra seu currículo.
- Estou calma mas triste. Não tenham dúvida que continuarei lutando pela conquista de títulos. Aliás, lembrem-se sempre que só conquista quem chega as finais. Parabéns aos nossos jogadores, comissão técnica, diretor de futebol e a todos nossos profissionais por ter disputado mais uma final de uma grande competição. Muito obrigada aos nossos torcedores que estiveram em Lima e aos que torceram de onde estiveram. Vamos em frente! O que me machuca me deixa mais forte - afirmou Leila, presidente do Palmeiras, após final contra o Flamengo.
Abel Ferreira em Libertadores
Campeão da competição em sua primeira participação, Abel Ferreira soma dois títulos de Libertadores pelo Palmeiras, conquistados de forma consecutiva, em 2020 e 2021. O treinador classificou o clube para a fase eliminatória em todas as edições que disputou e tem o capitão Gustavo Gómez como o jogador mais utilizado, com 58 partidas.
Ao todo, são 62 jogos, com 41 vitórias, 14 empates e apenas sete derrotas, o que representa aproveitamento de 73,7%. Para efeito de comparação, o Palmeiras possui aproveitamento histórico de 60,6% no principal torneio sul-americano, cerca de 13 pontos percentuais inferior ao registrado sob o comando do treinador português e sua comissão.
Como visitante, o retrospecto de Abel chama ainda mais atenção, com aproveitamento praticamente igual ao da média geral, de 74,7%. Em 29 jogos, são 20 vitórias e apenas cinco derrotas.
Possíveis premiações do Palmeiras na Libertadores
- Fase de grupos: US$ 1 milhão (R$ 5,15 milhões) + US$ 340 mil a cada vitória conquistada 340 mil de dólares (R$ 1,75 milhão)
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,45 milhões)
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,77 milhões)
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,87 milhões)
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,12 milhões)
- Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129,06 milhões)
Grupo e calendário do Palmeiras
- 08/04: Junior Barranquilla x Palmeiras - Estádio Olímpico Jaime Morón León
- 16/04: Palmeiras x Sporting Cristal - Allianz Parque
- 29/04: Cerro Porteño x Palmeiras - La Nueva Olla
- 05/05: Sporting Cristal x Palmeiras - Estádio Nacional do Peru
- 20/05: Palmeiras x Sporting Cristal - Allianz Parque
- 28/05: Palmeiras x Junior Barranquilla - Allianz Parque
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