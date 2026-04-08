Palmeiras terá quatro desfalques para estreia na Libertadores

O Palmeiras não contará com quatro jogadores para a partida contra o Junior Barranquilla, na Colômbia, pela estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, na noite desta quarta-feira (8).

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Vitor Roque segue com dores no tornozelo e cumpre cronograma individual de recuperação com o departamento médico. O atacante convive com o problema desde a reta final do Campeonato Paulista e não participou de atividades com bola nos últimos dias.

Paulinho, por sua vez, está na fase final de recondicionamento físico e viajou com a delegação a Cartagena para dar sequência ao tratamento, mas ainda não será relacionado pela comissão técnica. A última vez que entrou em campo foi na derrota para o Chelsea, nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, em 2025.

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A lateral esquerda aparece como o principal problema para Abel Ferreira. Piquerez sofreu lesão no tornozelo durante a Data Fifa, em amistoso entre Uruguai e Inglaterra, e foi submetido a cirurgia. A tendência é de que o defensor volte a ficar à disposição apenas após a Copa do Mundo, já no segundo semestre da temporada.

Jefté, reserva imediato, tem lesão muscular na coxa direita e também desfalca a equipe. Com isso, o jovem Arthur, recém-promovido ao profissional, deve ser mantido entre os titulares.

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O Palmeiras inicia sua campanha na fase de grupos da Libertadores nesta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia. Na sequência, recebe o Sporting Cristal no Allianz Parque e encerra os jogos de ida no Paraguai, diante do Cerro Porteño.

Piquerez será desalque na estreia do Palmeiras na Libertadores após sofrer lesão na Data Fifa (Foto: GLYN KIRK / AFP)

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