Junior Barranquilla x Palmeiras: IA crava jogo tranquilo e doblete de craque

Junior Barranquilla (COL) e Palmeiras se encontram na Colômbia nesta quarta-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), para um duelo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Em pesquisa com a inteligência artificial Chat GPT, o Lance! questionou o placar e os autores dos gols neste confronto.

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➡️Palmeiras inicia preparação para primeiro confronto da Libertadores

Palmeiras leva superioridade no duelo (Foto: Lance!/Imago)

Chat GPT crava domínio de Palmeiras

"Para o confronto entre Junior Barranquilla e Palmeiras, a tendência é de um jogo competitivo, mas com o Palmeiras levando vantagem pela maior consistência e pelo histórico amplamente favorável no duelo, já que venceu todos os confrontos anteriores entre as equipes.

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Mesmo atuando fora de casa, o time brasileiro costuma controlar o ritmo e ser eficiente ofensivamente. No meu palpite, o Palmeiras abre o placar ainda no primeiro tempo, com Jhon Arias marcando aos 18 minutos, aproveitando uma jogada em profundidade. O Junior deve reagir empurrado pela torcida e chegar ao empate aos 41 minutos, com Luis Muriel, em finalização dentro da área. Na segunda etapa, o jogo tende a ficar mais aberto, e vejo o Palmeiras retomando o controle e voltando à frente do placar aos 67 minutos, com Jhon Arias, em cobrança de pênalti. Já na reta final, com o adversário mais exposto, o Verdão amplia aos 84 minutos, com Flaco López, fechando o placar.

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Assim, meu palpite é de vitória do Palmeiras por 3 a 1, em um jogo movimentado, com domínio brasileiro nos momentos decisivos e aproveitamento das falhas defensivas do time colombiano."

Histórico do confronto

O histórico de confrontos entre Sociedade Esportiva Palmeiras e Junior Barranquilla é curto, mas amplamente dominado pelo clube brasileiro. As equipes se enfrentaram quatro vezes em competições oficiais, todas pela Copa Libertadores, e o Palmeiras venceu 100% dos jogos, sem registrar empates ou derrotas no duelo.

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O Palmeiras marcou 11 gols nesses confrontos, enquanto sofreu apenas um gol. A média de gols do time brasileiro é próxima de 2,7 gols por partida.

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