Seleção Brasileira vira pauta durante Palmeiras x Botafogo: 'Não sei como'
Jogador abriu o placar no jogo entre Palmeiras x Botafogo
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Fora da convocação da Seleção Brasileira feita na última segunda-feira (16), o meia campista Andreas Pereira abriu o placar no jogo entre Palmeiras e Botafogo, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.
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Veja o gol:
O lance do primeiro gol aconteceu ainda no primeiro tempo. O jogador finalizou com o pé direito do meio da área no canto inferior esquerdo para abrir o placar no Allianz Parque. Com a repercussão do gol nas redes sociais, torcedores do Palmeiras e Flamengo questionaram a decisão de Carlo Ancelotti em não convocar o atleta. Veja os comentários:
A ausência do meio-campista já vinha sendo debatida desde a divulgação da lista para os amistosos contra a França e a Croácia. Andreas estava na pré-lista, junto com o lateral Juba, que também não foi convocado para esses jogos.
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Confira as informações do jogo entre Palmeiras x Botafogo
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X BOTAFOGO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 7ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 18 de março, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
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Escalação Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio, Jhon Arias, Allan; Flaco López.
Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Jefté, Felipe Anderson, Vitor Roque, Khellven, Ramón Sosa, Piquerez, Evangelista, Emi Martínez e Larson.
Botafogo
Raul; Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Medina, Danilo e Montoro; Jordan Barrera, Matheus Martins e Júnior Santos.
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