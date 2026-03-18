Seleção Brasileira vira pauta durante Palmeiras x Botafogo: 'Não sei como'

Fora da convocação da Seleção Brasileira feita na última segunda-feira (16), o meia campista Andreas Pereira abriu o placar no jogo entre Palmeiras e Botafogo, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

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Veja o gol:

O lance do primeiro gol aconteceu ainda no primeiro tempo. O jogador finalizou com o pé direito do meio da área no canto inferior esquerdo para abrir o placar no Allianz Parque. Com a repercussão do gol nas redes sociais, torcedores do Palmeiras e Flamengo questionaram a decisão de Carlo Ancelotti em não convocar o atleta. Veja os comentários:

A ausência do meio-campista já vinha sendo debatida desde a divulgação da lista para os amistosos contra a França e a Croácia. Andreas estava na pré-lista, junto com o lateral Juba, que também não foi convocado para esses jogos.

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Andreas Pereira comemora gol na partida entre o Palmeiras x Botafogo (Foto: Thiago Miyashiro/Gazeta Press)

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Confira as informações do jogo entre Palmeiras x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 7ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 18 de março, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)

📺 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

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Escalação Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio, Jhon Arias, Allan; Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Jefté, Felipe Anderson, Vitor Roque, Khellven, Ramón Sosa, Piquerez, Evangelista, Emi Martínez e Larson.

Botafogo

Raul; Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Medina, Danilo e Montoro; Jordan Barrera, Matheus Martins e Júnior Santos.

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