O Palmeiras está escalado para a partida contra o Botafogo na noite desta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Vice-líder da competição, o time alviverde busca nova vitória para se aproximar do líder São Paulo.

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+ Botafogo vai ao Allianz para atrapalhar o Palmeiras pelo quarto ano seguido

Cria da Academia, Arthur permanece como titular na lateral esquerda, enquanto Piquerez será opção no banco de reservas. O capitão Gustavo Gómez, Giay e Murilo, que retorna de lesão no joelho, completam o sistema defensivo.

Jhon Arias, Allan, Mauricio e Flaco López ocupam as posições mais ofensivas da equipe, enquanto Andreas Pereira e Marlon Freitas, que reencontra o ex-clube pela primeira vez, atuam como os meio-campistas mais defensivos.

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Vitor Roque está recuperado e é opção para o decorrer do confronto. O atacante Paulinho, em processo de recondicionamento físico, é o único desfalque.

Murilo (à esquerda) retorna para a escalação titular do Palmeiras. Vitor Roque é opção no banco de reservas (Foto: JOTA ARNALDO/RP FOTOPRESS)

Escalação Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio, Jhon Arias, Allan; Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Jefté, Felipe Anderson, Vitor Roque, Khellven, Ramón Sosa, Piquerez, Evangelista, Emi Martínez e Larson.

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Botafogo

Raul; Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Medina, Danilo e Montoro; Jordan Barrera, Matheus Martins e Júnior Santos.

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Abel Ferreira e Allianz Parque

Abel Ferreira, no Palmeiras desde o fim de 2020, completará 161 jogos no comando e se isolará como o técnico com mais partidas pelo clube no Estádio Palestra Itália/Allianz Parque, antiga casa alviverde. Atualmente, divide a liderança com Vanderlei Luxemburgo, com 160.

- Quando eu entro em um jogo e a torcida canta, eu sinto a pele arrepiar. É quando eu sinto a conexão total entre a nossa torcida e a nossa equipe. Sempre que jogamos juntos, somos uma equipe extremamente competitiva, uma equipe que nunca desiste, que luta até ao fim, capaz de tornar o impossível possível, capaz de bater recordes, de quebrar barreiras. Uma energia que se cria dentro de um estádio, que antes já foi mais aberto, o antigo Parque Antarctica, que é onde começaram as raízes e o crescimento do próprio Palmeiras. O crescimento natural do clube, a passagem para uma arena, para o Allianz Parque, um espaço multiuso que pensa na modernidade, no futuro. O caminho é este - afirmou Abel.