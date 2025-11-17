Robinho é transferido de Tremembé para presídio em Limeira

Robinho, ex-jogador de futebol condenado por estupro, foi transferido da Penitenciária 2 de Tremembé para o Centro de Ressocialização de Limeira, no interior de São Paulo. A mudança ocorreu na manhã desta segunda-feira (17), por volta das 8h30, após solicitação feita pela defesa do ex-atleta à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). A informação é do portal GE.

continua após a publicidade

➡️ Galvão Bueno é internado em São Paulo e se afasta do trabalho

A transferência foi realizada depois que os advogados argumentaram que Robinho mantém conduta exemplar na prisão, sem registros de faltas disciplinares, além de ser réu primário. Em outubro, a defesa havia tentado obter a mudança via judicial, mas o pedido foi negado, com orientação para que a solicitação fosse encaminhada diretamente à SAP.

Robinho é transferido de Tremembé, o "Presídio dos Famosos" (Foto: Reprodução)

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mais detalhes sobre a prisão de Robinho

Robinho está preso desde março de 2024, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologou a sentença da Justiça italiana que o condenou por estupro em grupo de uma mulher albanesa. A decisão na Itália foi proferida pela 3ª Seção Penal do Supremo Tribunal de Cassação, em Roma, em janeiro de 2022, quando o ex-atleta já havia retornado ao Brasil.

continua após a publicidade

Durante sua permanência em Tremembé, conhecida como "Presídio dos famosos", o ex-jogador costumava participar de partidas de futebol no campo de terra da unidade prisional.

Aos 41 anos, Robinho está aposentado do futebol profissional desde 2020, quando disputou sua última partida oficial pelo Istanbul Basaksehir, da Turquia, clube que conquistou o campeonato turco naquele mesmo ano.