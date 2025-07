Segunda filha de Neymar com Bruna Biancardi nasce neste sábado, em São Paulo

Nasceu Mel, segunda filha do atacante Neymar Jr. com a modelo Bruna Biancardi, neste sábado (5). A criança veio ao mundo na madrugada no Hospital São Luiz Star, em São Paulo.

Segundo o portal 'LeoDias', foi realizada uma cesariana de emergência após o rompimento da bolsa. A esposa do jogador chegou de ambulância ao hospital e o bebê veio ao mundo durante a madrugada.

A segunda gestação do casal foi anunciada no dia 25 de dezembro de 2024, durante a celebração do Natal. Esta é a segunda filha de Neymar com a modelo, que já são papais da pequena Mavie.

Bruna Biancardi Neymar e Mavie (Foto: Reprodução/Santos)

Falando em Mavie, a modelo Bruna Biancardi revelou, nesta semana, que não pretende realizar uma festa para comemorar os 2 anos primeira filha do casal. A decisão teria a aprovação de Neymar. A influenciadora compartilhou a informação durante uma interação com seguidores nas redes sociais, onde explicou a preferência do casal por uma viagem como forma de celebração.

No ano passado, quando Mavie completou 1 ano, a criança teve duas celebrações distintas. A primeira aconteceu em um resort na ilha de Ummahat, no mar vermelho, região conhecida como "Maldivas da Arábia Saudita", com a presença apenas de familiares e amigos próximos. A segunda foi um evento maior realizado em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.