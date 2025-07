Neymar e Amanda aparecem juntos pela primeira vez no aniversário da filha Helena

Neymar Jr. e Amanda Kimberlly posaram com a filha Helena pela primeira vez em público durante a comemoração do primeiro aniversário da menina. A celebração ocorreu na quinta-feira (3), em uma chácara reservada em Jundiaí, interior de São Paulo. O jogador chegou ao evento acompanhado de Bruna Biancardi, sua atual companhante, e da filha do casal, Mavie.

A modelo Amanda Kimberlly, de 31 anos, é mãe de Helena, que completou seu primeiro ano de vida na data da festa. O relacionamento entre ela e Neymar teria começado em outubro de 2023, período que coincidiu com o nascimento de Mavie, filha do atleta com Bruna Biancardi.

Bruna, que está grávida de Mel, compareceu à celebração junto com Mavie, que atualmente tem 1 ano e 8 meses de idade. O jogador chegou à propriedade particular em helicóptero para participar do evento familiar.

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, também esteve presente na festa e publicou uma mensagem para a neta nas redes sociais.

- Meu bebê, feliz aniversário! Que os planos de Deus se cumpram em sua vida e te faça infinitamente feliz. Que Deus te abençoe e te cubra de todo e qualquer mal. Estarei aqui sempre que precisar. Feliz aniversário! - disse Nadine.

A comemoração do primeiro aniversário de Helena representa a primeira vez que Neymar e Amanda aparecem publicamente juntos com a filha desde seu nascimento.

