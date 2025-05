A cantora Lady Gaga se apresenta neste sábado (3), no Rio de Janeiro, e sua influência vai além da música. Ao longo dos anos, atletas brasileiros e internacionais demonstraram admiração pela artista, seja pelo estilo ousado ou pela conexão com sua obra. A "Meta IA", inteligência artificial do WhatsApp, projetou qual seria o time da diva pop se a mesma fosse brasileira.

Lady Gaga brasileira

Se Lady Gaga fosse brasileira, provavelmente torceria para o Flamengo. Aqui estão algumas razões pelas quais isso pode ser provável:

Paixão e energia: Lady Gaga é conhecida por sua personalidade vibrante e energética, o que se alinha com a paixão e a energia da torcida do Flamengo. Estilo e moda: O Flamengo tem uma história rica e uma identidade visual forte, o que pode apelar para o senso de estilo e moda de Lady Gaga. Popularidade: O Flamengo é um dos clubes mais populares do Brasil, e Lady Gaga provavelmente seria atraída pela sua base de fãs grande e dedicada. Cultura: A cultura do Flamengo é conhecida por ser vibrante e acolhedora, o que pode se alinhar com os valores de inclusão e aceitação que Lady Gaga defende em sua música e carreira

O evento, intitulado "Mayhem on the Beach", faz parte da iniciativa "Todo Mundo no Rio" e é promovido pela prefeitura em parceria com a produtora Bonus Track. A expectativa é de que mais de 1,5 milhão de pessoas compareçam ao espetáculo, que será transmitido ao vivo pela TV Globo, Globoplay e Multishow.

Com a expectativa de um grande público e a presença de fãs de todo o país, o evento reforça a conexão de Lady Gaga com o Brasil e sua influência que transcende a música, alcançando também o mundo esportivo.