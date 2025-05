Torcedores do Flamengo não perdoam erro de titular: ‘Inacreditável’

Flamengo e Botafogo-PB se enfrentam nesta quinta-feira (1) pela Copa do Brasil. A partida tirou a paciência de parte dos torcedores ainda no primeiro tempo. Michael, que iniciou o jogo como titular, desperdiçou uma chance clara de gol e foi criticado. O jogador chutou para fora próximo a entrada da pequena área.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Gol perdido de Michael em Botafogo-PB x Flamengo

➡️ Diego Ribas revela ‘segredo’ de Filipe Luís no Flamengo e projeta Mundial de Clubes

Chegada com festa

O Flamengo foi recebido com festa na madrugada desta quinta-feira (1º) em São Luís, no Maranhão, onde enfrenta o Botafogo-PB pela terceira fase da Copa do Brasil. A delegação rubro-negra desembarcou na capital maranhense por volta de 1h (de Brasília) e chegou ao hotel às 2h15.

Tanto no aeroporto quanto na porta do hotel, centenas de torcedores celebraram a chegada do Mais Querido. Por conta das muitas pessoas no local da estadia, o elencou demorou a desembarcar por questões de segurança. O ônibus da equipe precisou subir na calçada para deixar os jogadores próximos à entrada do estabelecimento, segundo o portal "ge".

continua após a publicidade

about:blankabout:blank

Bruno Henrique, Léo Pereira, Luiz Araújo, Wesley, Ayrton Lucas e Juninho pararam para atenderam aos pedidos de fotos de torcedores presentes. Além disso, vizinhos acompanhavam a festa das janelas e varandas no entorno do local.

continua após a publicidade

Wesley atende torcedor do Flamengo na chegada a São Luís, no Maranhão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

➡️ Diego Ribas revela ‘segredo’ de Filipe Luís no Flamengo e projeta Mundial de Clubes

Casa e cofres cheios

A expectativa é de casa cheia — e cofres cheios — no Estádio Castelão, em São Luís, nesta quinta-feira (1º). Botafogo-PB e Flamengo se enfrentam às 20h pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, em um confronto que movimentou o noticiário esportivo muito antes de a bola rolar.

continua após a publicidade

O motivo? A venda de mando de campo por parte do Botafogo-PB. O clube paraibano aceitou uma proposta de cerca de R$ 6 milhões para disputar a partida no Maranhão, naquela que é considerada a maior negociação desse tipo já registrada no futebol brasileiro. Com isso, abriu mão de jogar no Almeidão, em João Pessoa, diante de sua torcida, mas aposta no retorno financeiro como forma de fortalecer a estrutura do clube.

Bruno Henrique, Léo Pereira, Luiz Araújo, Wesley, Ayrton Lucas e Juninho pararam para atenderam aos pedidos de fotos de torcedores presentes. Além disso, vizinhos acompanhavam a festa das janelas e varandas no entorno do local.