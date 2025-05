Flamengo: Rômulo Mendonça cita apelido de Juninho ao vivo e leva web à loucura

Rômulo Mendonça virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais durante a transmissão de Botafogo-PB x Flamengo, no Prime Video. Durante o jogo pela Copa do Brasil, o narrador citou o apelido do atacante Juninho, que viralizou entre torcedores do Rubro-Negro. A atitude do locutor teve grande repercussão na web.

Juninho comemora fazendo o símbolo de "V" com as mãos, que segundo o atleta faz menção ao próprio sobrenome: "Vieira". Torcedores do Flamengo, contudo, deram outro significado, o do órgão genital feminino. Rômulo Mendonça citou o apelido ao vivo: "Juninho X*****! É inacreditável alguém ter esse apelido".

Veja a repercussão nas redes sociais: