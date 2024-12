SBT toma decisão sobre Benja após encerrar programa do apresentador

O SBT definiu o futuro de Benjamin Back após encerrar o programa "É Tudo Nosso", que era comandado pelo profissional às noites de sexta-feira. Agora, Benja volta a capitanear o "Arena SBT", que estava sem apresentador fixo desde a saída do narrador Cléber Machado.

Benja já havia comandado o Arena SBT de outubro de 2020 a abril de 2023, quando foi demitido pela emissora. Ainda no fim do ano passado, retornou ao canal, desta vez para comandar o "É Tudo Nosso", programa de entretenimento que não seguirá na grade em 2025.

Nas duas semanas em que esteve sem Cléber Machado, o programa foi comandado interinamente por Mauro Beting, que voltará aos comentários com o retorno de Benja. A volta do apresentador acontece já nesta segunda (9), junto a Emerson Sheik, Cicinho e Mano Borges.

O apresentador de 55 anos também atua na CNN, no comando do programa "Domingol com Benja". O comunicador também somou passagens por RedeTV!, Record, Band e Fox Sports. No Youtube, o profissional apresenta o podcast "Benja Me Mucho".