O que esperar de Hulk em 2026 após mais uma derrota continental com o Atlético-MG?

Novamente o Atlético perde uma final de competição continental. No ano passado foi derrotado pelo Botafogo na decisão da Libertadores, e neste ano para o Lanús, nos pênaltis, pela Sul-Americana. Hulk, um dos líderes da equipe atleticana ainda não venceu um título internacional com a camisa do Galo.

Além do título inédito, a conquista da Sul-Americana daria acesso direto à Libertadores em 2026. Via Campeonato Brasileiro, a tarefa do Galo é complicada, está a nove pontos do Bahia, 7° colocado e último time da zona de classificação. Esta zona pode aumentar em mais uma vaga, caso Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil e se mantenham neste grupo.

Diante dessas situações surgem especulações sobre o futuro de Hulk no Atlético. O jogador tem contrato com o clube mineiro até o final de 2026, na qual já estará com 40 anos de idade.

Futuro de Hulk é no Atlético?

No final de outubro, surgiram rumores de que Hulk estaria de saída do Atlético ao final da temporada 2026. Naquele momento, o jogador vivia uma fase ruim pelo clube, estava há 15 partidas sem marcar um gol e havia perdido a titularidade absoluta. O atleta negou as especulações, disse que tem contrato com a equipe e que irá cumpri-lo.

Essa fase passou e o camisa 7 reencontrou o bom futebol, sendo importante e decisivo nas partidas. Tem seis participações em gols em seis jogos e além disso agarrou novamente o posto de titular do Galo.

Mas e agora? O jogador completará 40 anos em junho do próximo ano, seria a hora de se aposentar ou seguir novos caminhos na carreira? Hulk mostra que não, sua forma física é admirável e a todo momento ressalta o prazer que tem em jogar pelo Atlético e o carinho que tem pelo time.

A aprovação da massa é indiscutível, Hulk segue no comando do ataque da equipe. O jogador é identificado com a torcida desde que chegou, e virou ídolo já na primeiro ano pelo Galo, com a temporada mágica de 2021, conquistando Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Com Sampaoli, Hulk também parece ter espaço garantido no elenco do Atlético. O treinador demonstrou diversas vezes a importância que o jogador tem para o elenco, com liderança e influencia técnica, melhorando a performance dos companheiros de equipe.

Artilheiro do Atlético no ano

Mesmo com altos e baixos vividos ao longo da temporada, Hulk é o artilheiro do Atlético com 20 gols marcados em 56 partidas. Além disso chegou a 9° colocação em lista de maiores goleadores da história do Galo com 134 gols.

Desde que chegou no início de 2021, o jogador já fez 282 jogos e conquistou oito títulos (Campeonato Brasileiro 2021, Copa do Brasil 2021, Supercopa do Brasil 2022, e Campeonatos Mineiros 2021 a 2025).