Savarino vira alvo de debate após jogo no Fluminense: 'Até quando?'

A vitória do Fluminense em cima do Maricá na noite deste domingo (8) marcou a primeira partida de Savarino como titular. O Tricolor das Laranjeiras foi campeão da Taça Guanabara, mas a atuação do venezuelano virou tema de debate nas redes sociais.

Debaixo de muita chuva, Kevin Serna marcou o gol da vitória. O Fluminense entrou em campo sem pressão, pois os resultados da rodada fizeram com que fosse campeão antes mesmo do apito inicial. Savarino foi titular do Tricolor.

A atuação do venezuelano dividiu opiniões entre os tricolores nas redes sociais. Alguns aprovaram, enquanto outros questionaram o posicionamento do jogador na equipe de Luís Zubeldía. O camisa 11 do Fluminense foi escalado como ponta. Veja os comentários abaixo:

Elenco tricolor com o trófeu da Taça Guanabara (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense)

Veja comentários dos torcedores tricolores

Como foi o jogo do Fluminense

O primeiro tempo foi de domínio do Fluminense, que teve mais volume, especialmente pelo lado esquerdo, com Serna, Ganso e Arana, mas sem levar perigo. O Maricá tentou subir ao ataque com bolas longas, mas a linha defensiva tricolor impediu os avanços.

Aos 26, John Kennedy teve boa chance e finalizou cruzado para a defesa de Yuri. Savarino tentou o rebote, mas a defesa chegou antes. Depois, aos 39, o camisa 9 teve nova oportunidade e o goleiro do Maricá espalmou para escanteio.

O Fluminense voltou mais perigoso do vestiário, emplacando três boas chances antes dos 10 minutos, com Guga e Ignácio, pelo lado direito, e com Savarino, pela esquerda.

Aos 22, Zubeldia fez mexida dupla no Fluminense, colocando Soteldo e Lucho no lugar de Savarino e Otávio. No lance seguinte, em sua primeira ação no jogo, o camisa 7 cruzou na medida para Serna abrir o placar. Poucos minutos depois, Ignácio finalizou de dentro da área para grande defesa do arqueiro adversário.

Na reta final, Matheus Reis, que entrou na segunda etapa, infiltrou na defesa e recebeu de Soteldo. Yuri saiu bem e defendeu a finalização do jogador do Fluminense.