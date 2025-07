Seleção da Série B tem destaque do Coritiba e brilho de veteranos, aponta Data ESPN

O Data ESPN divulgou nesta semana a seleção da Série B do Campeonato Brasileiro até a 18ª rodada, formada com base nas notas atribuídas pelo algoritmo exclusivo da emissora — o mesmo utilizado para compor as avaliações da Série A no tradicional Prêmio Bola de Prata. Os jogos do torneio são destaque no catálogo do canal e do Disney+, que exibe 100% das partidas da competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Faltando apenas uma rodada para o encerramento do primeiro turno da Série B, o grande nome da equipe é Josué, meio-campista do Coritiba, que aparece como o melhor jogador geral do campeonato, de acordo com o levantamento. O atleta se destaca pela regularidade, participação ofensiva e equilíbrio no setor de criação, ajudando o Coxa a brigar na parte de cima da tabela.

Goleiro: Matheus Albino (CRB)

Lateral-direito: Mateusinho (Cuiabá)

Zagueiros: Allan Godói (Operário) e Rodrigo (Criciúma)

Lateral-esquerdo: Marcelo Hermes (Criciúma)

Volantes: Rhaldney (Atlético Goianiense) e Pierre (Volta Redonda)

Meias: Josué (Coritiba), Marquinhos Gabriel (Avaí) e Rafael Gava (Goiás)

Atacante: Pedro Rocha (Remo)

continua após a publicidade

O time ideal até aqui conta com jogadores experientes, como Marquinhos Gabriel, que reencontrou o bom momento na Série B, e Pedro Rocha, artilheiro isolado do campeonato com 9 gols. Apesar de estar distante da disputa pelo título, o Criciúma também se destaca, sendo a única equipe com dois representantes — os defensores Rodrigo e Marcelo Hermes.

➡️ Coritiba tenta fechar primeiro turno da Série B na liderança e com melhor campanha da história

A seleção reforça o papel do algoritmo do Data ESPN, que considera estatísticas detalhadas de desempenho, como participação em gols, passes decisivos, desarmes e índices de eficiência, oferecendo uma visão mais abrangente do rendimento dos atletas ao longo da competição.

continua após a publicidade