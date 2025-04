Atlético-MG entra em ‘crise’ e elenco enxuto é alvo de críticas

O Atlético-MG vive o pior momento da equipe na atual temporada. O clube ainda não conseguiu vencer no Brasileirão, são dois pontos em 12 possíveis. O Galo está em "crise", tendo piorado em alguns aspectos.

No começo do campeonato, o Galo chegava e esbarra na falta de efetividade na hora de marcar, o que gerava a falta de vitórias. Porém na última partida do Atlético no Brasileirão, o clube não perdeu por falta de efetividade. O clube mineiro fez a pior partida na temporada até aqui, sendo derrotado por 2 a 0, ainda na primeira etapa.

Uma das questões que vem sendo citadas como causa da queda de produtividade alvinegra é elenco curto. O Atlético neste momento da temporada está sofrendo com diversas lesões. Atualmente são sete jogadores no departamento médico, além de mais um na transição.

Arana (lesão muscular coxa direita), Alan Franco (entorse no joelho), Patrick Silva (entorse no tornozelo direito), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).

Além desses jogadores, Igor Rabello é outro desfalque, mas que se encontra na fase de transição e pode aparecer entre os relacionados para a próxima partida.

Com todos os desfalques, a solução é relacionar jovens jogadores da base atleticana. Na partida contra o Santos, foram relacionados três jogadores do sub-20 do Atlético. David Kauã, Índio e Zé Phelipe estão na categoria de formação do clube.

O Galo teve quatro jogadores para o ataque relacionados contra o Santos, três destes foram titulares. Com isso, Cuca teve apenas uma peça ofensiva para mexer, em uma partida que o clube precisava marcar dois gols para conseguir o empate.

Após o empate em 2 a 2 com o Vitória, Cuca foi perguntado sobre o elenco do Atlético. O comandante alvinegro lamentou não ter conseguido fortalecer ainda mais o grupo de jogadores nesta janela do começo de ano, mas garantiu a chegada de novas peças no meio da temporada.

- Quando você tem tantos jogos assim, é bom você ter um elenco maior para você poder rodar bem. Nós vamos fortalecer mais esse elenco, infelizmente nessa janela não deu, até porque não se tinha tantas opções, é uma janela interna, mas na janela do meio do ano a gente vai dar uma fortalecida no elenco.

Janela do Galo em 2025

O Atlético teve bastantes movimentações nesta janela. Ao total 14 jogadores deixaram o Galo, enquanto nove foram contratados.

Paulinho em partida pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Lista de saídas:

Matheus Mendes (emprestado ao América-MG)

Mariano (fim de contrato)

Maurício Lemos (vendido ao Vasco)

Bruno Fuchs (emprestado ao Palmeiras)

Battaglia (vendido ao Boca Juniors)

Zaracho (vendido ao Racing)

Paulo Vitor (emprestado ao Criciúma)

Otávio (vendido ao Fluminense)

Vargas (fim de contrato)

Kardec (fim de contrato)

Paulinho (vendido ao Palmeiras)

Robert (emprestado ao Atlético-GO)

Alisson Santana (vendido ao Shakhtar Donetsk)

Deyverson (vendido ao Fortaleza)

