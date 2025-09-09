menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Samuel Lino, do Flamengo, vira assunto em Bolívia x Brasil: ‘Parece sentir mais’

Seleções se enfrentam pelas Eliminatórias

imagem cameraSamuel Lino antes de Bolíva x Brasil (Foto: Daniel Miranda/AFP)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
21:25
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil enfrenta a Bolívia, nesta terça-feira (9), fora de casa, em El Alto, na altitude de 4.100 metros, pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Durante o primeiro, o desgaste do atacante Samuel Lino, do Flamengo, chamou atenção dos torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante os primeiros minutos, Samuel Lino foi o jogador que aparentou sinais de desgaste por conta das condições da partida. O atacante, que é conhecido por arrancadas e jogadas explosivas, com dribles em velocidade, pelo Flamengo, não conseguiu ter determinado desempenho.

Nas redes sociais, torcedores do clube e da Seleção Brasileira repercutiram os sinais claros de desgaste do atacante. O lance que evidênciou o desconforto com altitude aconteceu aos 28 minutos, quando Samuel não conseguiu chegar em uma bola lançada por Lucas Paquetá. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias