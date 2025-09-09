Samuel Lino, do Flamengo, vira assunto em Bolívia x Brasil: ‘Parece sentir mais’
Seleções se enfrentam pelas Eliminatórias
O Brasil enfrenta a Bolívia, nesta terça-feira (9), fora de casa, em El Alto, na altitude de 4.100 metros, pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Durante o primeiro, o desgaste do atacante Samuel Lino, do Flamengo, chamou atenção dos torcedores.
Durante os primeiros minutos, Samuel Lino foi o jogador que aparentou sinais de desgaste por conta das condições da partida. O atacante, que é conhecido por arrancadas e jogadas explosivas, com dribles em velocidade, pelo Flamengo, não conseguiu ter determinado desempenho.
Nas redes sociais, torcedores do clube e da Seleção Brasileira repercutiram os sinais claros de desgaste do atacante. O lance que evidênciou o desconforto com altitude aconteceu aos 28 minutos, quando Samuel não conseguiu chegar em uma bola lançada por Lucas Paquetá. Veja a repercussão abaixo:
