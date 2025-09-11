Sampaoli vira assunto após Cruzeiro x Atlético-MG: ‘Vai mudar de ideia’

O Atlético-MG perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, nesta quinta-feira (11), no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Galo caiu na competição. O cenário fez Jorge Sampaoli, novo técnico do clube alvinegro, virar assunto nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Torcedores defenderam o técnico argentino, que fez a estreia no comando do Galo na eliminação. Ele chegou recentemente ao comando da equipe, após a demissão de Cuca. Em grande maioria, os internautas inocentaram Sampaoli da queda na Copa do Brasil.

Além disso, alguns torcedores também aproveitaram o momento para realizar alertas ao treinador e lembrar da fama dele em pedir reforços. Até o momento, o argentino ainda não fez pedidos para a diretoria do clube mineiro. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Como foi a derrota do Atlético-MG?

Texto por: Eugênio Moreira

O jogo não poderia ter começado melhor para o Cruzeiro, que já tinha vantagem de 2 a 0. Na primeira chegada na área atleticana, aos 5 minutos, a equipe celeste abriu o placar. William cobrou falta na direita, Fabrício Bruno cabeceou, Christian tentou e, na pequena área, Kaio Jorge completou para as redes.

A nova formação do técnico Jorge Sampaoli, com três zagueiros, deixou o Atlético-MG com mais posse de bola, mas pouca criatividade - a equipe não conseguia chegar à área cruzeirense. A partir da metade do primeiro tempo, o jogo passou a ficar muito truncado, com faltas e disputas ríspidas.

continua após a publicidade

Com atuação firme, o Cruzeiro controlou o jogo até o fim da etapa inicial, enquanto o Atlético-MG não conseguiu ameaçar o gol de Cássio - Hulk, Guilherme Arana e Fausto Vera até chutaram, mas sem perigo.

Para o segundo tempo, Jorge Sampaoli trocou Gabriel Menino por Rony. Mas, assim como na primeira etapa, não houve tempo para qualquer ação atleticana. Aos 2 minutos, depois de escanteio cobrado por Matheus Pereira na esquerda e rebatida da zaga, William chutou de fora da área e Kaio Jorge desviou para o alto do gol.

Com o placar de 4 a 0 no agregado, o Cruzeiro controlou o restante do jogo, enquanto o time alvinegro tentou diminuir o placar, sem sucesso. A melhor chance foi com Hulk, que acertou o travessão do gol de Cássio, aos 24 minutos. Pouco depois, Christian quase ampliou de cabeça. Everson defendeu.

O público do clássico, somente com torcedores do Cruzeiro, é o novo recorde do Mineirão: 61.584 pagantes, superando em um torcedor a marca anterior do confronto pelo returno do Campeonato Brasileiro do ano passado.