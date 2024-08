Wellington Rato cobra respeito após treta entre jogadores de São Paulo e Palmeiras

Wellington Rato, do São Paulo, reclamou da atitude de jogadores do Palmeiras após clássico no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 18:55 • São Paulo (SP)

O atacante Wellington Rato, do São Paulo, cobrou respeito dos adversários, jogadores do Palmeiras, após a derrota por 2 a 1 no Allianz Parque. O atacante do Tricolor afirmou que alguns jogadores do adversário "fizeram graça para a torcida" após o duelo deste domingo (18).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Todo mundo mora aqui perto, todo mundo se vê no dia a dia, aí tem uns que querem fazer uma graça aqui porque está jogando em casa. Quer fazer graça para a torcida, aí no outro dia se encontra no prédio e pode gerar uma confusão maior. É manter o respeito. Saber ganhar, saber aproveitar a vitória, mas não faltar o respeito com o adversário.

Apesar das palavras fortes, o jogador não quis apontar qual jogador do Palmeiras "fez graça" ao término da partida e apenas respondeu: "um monte".

➡️ Veja a classificação atualizada do Brasileirão 2024

Além da confusão pós-jogo, Rato lamentou o resultado e já voltou as atenções para a partida do meio de semana pela Libertadores, diante do Nacional (Uruguai).

- É um clássico, ninguém quer perder. Vai ter lance de interpretação, ali no final ele não deu uma falta no Calleri, acabou dando uma falta aqui agora próximo do último gol. Mas isso aí acontece, já passou. É descansar e focar, quinta-feira a gente tem um jogo importante na nossa casa pela Libertadores, a gente precisa classificar.

Clássico entre Palmeiras e São Paulo foi quente durante e após os 90 minutos (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Por fim, o jogador negou que a derrota no clássico provoque impacto no jogo do meio de semana e firmou o compromisso de se classificar para as quartas de final da competição continental.

- Nenhum (impacto). Aconteceu aqui hoje, já foi. A gente vai trabalhar para que não aconteça de novo.