Sálvio Spínola cita chance de anulação de jogo do Brasileirão por erro da arbitragem

Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 18:10 • Rio de Janeiro (RJ)

O último domingo (1) de Brasileirão foi marcado por uma polêmica no jogo entre Fluminense e São Paulo, no Maracanã. Comentarista de arbitragem da Band, Sálvio Spínola falou sobre a confusão no lance do gol da equipe de Mano Menezes e comentou a possibilidade de anulação do jogo.

- Fluminense x São Paulo pode ter o terceiro tempo nos tribunais. O assistente agita a bandeira informando que houve uma falta. Pelas imagens, não há o apito do árbitro confirmando que houve a falta. O Thiago Silva coloca a mão na bola, cobra a falta e sai o gol do Fluminense - disse Sálvio.

- O árbitro não é obrigado a marcar a falta quando o assistente sinaliza. Se o árbitro não marcou a falta, ele deveria ter marcado mão na bola do Thiago Silva. O STJD vai analisar essa imagem e essa lambança. Isso pode ser caracterizado erro de direito, e erro de direito anula uma partida - completou.

O lance aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo. Após Thiago Silva tocar a bola com a mão e cobrar a falta, Marcelo recebeu, passou para Ganso, que escorou para Kauã Elias marcar o gol do Fluminense. No segundo tempo, o time de Mano Menezes ampliou com Keno e fechou o placar.

Comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel também apontou erro do árbitro Paulo César Zanovelli e classificou a falha como "absurda". Em conversa com o "UOL", Carlos Henrique Ramos, advogado especialista em direito esportivo, analisou a chance de anulação da partida.

- Caso fique comprovado pelas imagens e pela sonora da partida que de fato não houve a marcação da falta e que, quando ao monitor, o árbitro ignorou a regra e validou o gol, teria havido erro de direito, o que legitimaria um pedido de anulação de partida junto ao STJD. Mas é preciso frisar que tudo fica no condicional, a depender de uma análise mais aprofundada do ocorrido - disse.