Salão de beleza, churrasqueiro, tatuagem e mais: curiosidades dos estádios na final do Paulistão

As torcidas de Corinthians e Palmeiras aguardam ansiosamente a decisão do Campeonato Paulista, que acontece nesta quinta-feira (27), às 21h35, na Neo Química Arena. Se dentro das quatro linhas o clássico promete ser quente, fora de campo, ambos os estádios oferecem espaços aconchegantes para que as torcidas possam "relaxar" antes da final.

Entre as atrações, os torcedores terão à disposição: restaurantes, estúdios de tatuagem, coworking, espaços para festas e até locais especializados em serviços estéticos.

Neo Química Arena - Estádio Corinthians

Na casa corintiana, para esta temporada, o Camarote Fielzone, administrado pela Soccer Hospitality e que apresenta o maior espaço VIP da Neo Química Arena, passou por uma reforma avaliada em R$ 700 mil. A principal novidade para os alvinegros é o “Barbecue Shop”, um mercado premium onde o torcedor escolhe seu corte de carne personalizado para que o churrasqueiro prepare o prato na hora.

Também estará à disposição dos torcedores o Bar do Zeca Pagodinho, que oferece open bar (chopp, cerveja, refrigerante, água e suco) e open food (com a premiada comida de boteco e pratos vegetarianos), além do Lounge Brahma, que serve open bar com drinks, refrigerantes, sucos e Chopp Brahma, e alimentação dos parceiros Churras Boat, que leva carnes de alta qualidade ao público, Açaí Fruta Brasileira, que disponibiliza sobremesas sofisticadas, e o chef Marcelo Assakawa, renomado consultor gastronômico.

Quem quiser cuidar da saúde também encontrará um espaço adequado na Neo Química Arena. O clube possui uma parceria com a REDFIT Academia, que oferece treinamentos para os alunos com uma vista privilegiada do gramado. Além da musculação, o local oferece aulas de corrida, ritmo, alongamento, abdominal, boxe, fit dance, muay thai e cross red.

Allianz Parque - Palmeiras

Pelo lado palestrino, o Allianz Parque, estádio construído e administrado pela WTorre, que recebeu a primeira partida da final, oferece diversos restaurantes de alta gastronomia, como Nagairô, Braza e La Coppa, geridos pela GSH, empresa especializada no ramo alimentício. Além disso, a casa Alviverde oferece um local adequado para trabalhar e realizar negócios. Trata-se do BASE Coworking, espaço planejado para reuniões executivas que acolhe diversos profissionais todos os dias.

Também é possível viver a experiência da celebração no Allianz Parque com a realização de festas no Parque Mirante, camarote que aluga o espaço nos jogos, shows e também no dia a dia. O ambiente, que apresenta vista privilegiada do campo e também da cidade de São Paulo, oferece o espaço para casamentos, confraternizações, convenções e até cerimônias religiosas.

Prato servido no Braza Gastronomia (Foto: Divulgação/ Braza Gastronomia)

No âmbito estético, quem quiser cuidar da beleza pode ir ao Allianz Parque, já que o estádio oferece o serviço no camarote Fanzone. Além disso, os fãs que desejam fazer uma tatuagem também podem realizar o sonho no local, administrado pela Soccer Hospitality, empresa especializada em ambientes premium em estádios.

Além da realização de tatuagens, os locais administrados pela Soccer Hospitality oferecem diversos benefícios para os torcedores presentes, como serviços de open bar, open food, música ao vivo, vista privilegiada para o campo e presença de ex-jogadores.

“Queremos levar aos torcedores uma experiência sofisticada e totalmente exclusiva. Temos o compromisso de oferecer um ambiente que seja confortável e único para os fãs. Por isso, trabalhamos para sempre apresentar ações inéditas, com shows ao vivo, estúdio de tatuagem, gastronomia de alta qualidade, entre outras maneiras de agradar os amantes de futebol”, afirma Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.