Saiba quem é a mulher apontada como affair de Yuri Lima, ex da cantora Iza

Yuri e Iza terão uma filha juntos (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 07:36 • Rio de Janeiro

A cantora Iza anunciou, nesta quarta-feira (10), o fim do relacionamento com Yuri Lima, jogador do Mirassol. Os dois aguardam o nascimento de Nala, filha do ex-casal. O motivo do término é a traição de Yuri com uma mulher. Kevelin Gomes, criadora de conteúdo, é apontada como pivô do fim da relação, segundo o portal Leo Dias.

➡️Yuri Lima detalha primeiro contato com Iza e revela ‘guerra’ por conta de clubes

A cantora contou em seu pronunciamento que recebeu informações sobre a traição através da mídia, que, segundo ela, cultiva bom relacionamento. Iza revelou ainda que a mulher tentou vender informações que comprovavam o affair para essas mídias. A cantora, porém, preferiu não informar quem seria a amante, mas disse que logo o público ia conhecê-la, "porque ela quer muito ser conhecida".

Kevelin Gomes tem um perfil em um site de conteúdo adulto, onde divulga fotos sensuais. Em seu Instagram pessoal, a mulher também posta imagens sensuais, mas não explícitas.

- Nessa situação ele se achou muito esperto e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a 30 mil reais. Informações que chegaram até mim graças a uma boa relação que eu tenho com algumas mídas. Então é isso, chegaram até mim os prints e provavelmente vão chegar até vocês. Porque eu acho que o intuito dessa situação toda era isso, né? Aparecer, mostrar o que aconteceu. É isso gente, é o vídeo mais louco que eu já fiz na minha vida - disse Iza em vídeo.